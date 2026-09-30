La classifica dei migliori bar d'Italia 2027: le Tre Tazzine
È uscita la nuova guida I Migliori Bar d’Italia 2027, realizzata dal Gambero Rosso in collaborazione con illycaffè, ecco i locali premiati in Italia
Caffetterie storiche, bakery contemporanee, laboratori di pasticceria e locali capaci di accompagnare il pubblico dalla colazione all’aperitivo: la nuova guida del Gambero Rosso fotografa un settore in piena trasformazione. L’edizione 2027 dei Migliori Bar d’Italia introduce importanti novità nei criteri di valutazione e assegna il massimo riconoscimento a 57 insegne.
La nuova edizione della guida Migliori Bar d’Italia 2027
La guida I Migliori Bar d’Italia 2027, realizzata dal Gambero Rosso in collaborazione con illycaffè, è stata presentata a Milano e raggiunge quest’anno la sua ventisettesima edizione. La selezione comprende complessivamente 912 locali, con 140 novità rispetto al passato. La Lombardia è la regione maggiormente rappresentata, con 135 indirizzi, seguita dalla Sicilia con 79, dall’Emilia-Romagna con 78, dal Lazio con 72 e dalla Toscana con 68.
L’edizione 2027 segna anche un cambiamento sostanziale nel sistema di valutazione rispetto alle edizioni precedenti. Scompare infatti la precedente distinzione tra Chicchi, riservati alla qualità del caffè, e Tazzine, riferite all’offerta complessiva del locale. Il giudizio viene ora espresso attraverso un unico simbolo, la Tazzina, assegnata su una scala da uno a tre. La valutazione non riguarda però soltanto il caffè servito al bancone. Gli ispettori prendono in considerazione l’intero progetto: caffetteria, pasticceria, proposta gastronomica, bevande, qualità del servizio, funzionalità degli spazi e identità del locale.
Le Tre Tazzine rappresentano il livello più alto e premiano le insegne capaci di offrire un’esperienza riconoscibile durante i diversi momenti della giornata. Una delle tendenze più evidenti, ad esempio, riguarda le bakery con caffetteria, diffuse ormai non solo nelle grandi città. Per accompagnare questo cambiamento, il Gambero Rosso ha rinnovato anche il formato editoriale. Accanto alla versione cartacea, più agile rispetto al passato, è disponibile una guida digitale consultabile online e destinata a essere aggiornata nel corso dell’anno.
I premiati e i bar che conquistano le Tre Tazzine nel 2027
Il riconoscimento più importante dell’edizione è il premio illy Bar dell’Anno 2027, assegnato a Gilli di Firenze. Lo storico caffè di piazza della Repubblica, aperto nel 1733 e oggi gestito dalla famiglia Valenza, era già tra le insegne premiate con le Tre Tazzine.
Il premio speciale Bar e Territorio è stato attribuito a Pane & Marmellata di Lucca. Il locale lavora con frutta e verdura provenienti dalla propria fattoria e con diverse materie prime toscane, tra cui salumi di Gombitelli, prodotti della Garfagnana e vini del territorio. La Novità dell’Anno è invece Manì di Rimini, locale aperto nell’aprile 2026 all’interno del Savoia Hotel.
- Paolo Griffa al Caffè Nazionale – Aosta
- Baratti & Milano – Torino
- Bar Zucca – Torino
- Caffè San Carlo – Torino
- Converso – Bra
- Bedussi – Brescia
- Caffè Cavour 1880 – Bergamo
- Cafezal – Milano
- Colzani – Cassago Brianza
- In Croissanteria Lab – Carobbio degli Angeli
- La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo
- L’Île Douce – Milano
- Loste Café – Milano
- Marelet – Treviglio
- Morlacchi – Zanica
- Pan – Milano
- Pasticceria Roberto – Erbusco
- Pasticceria Sartori – Erba
- Pavé – Milano
- Torrefazione Vittoria – Cremona
- Douce – Genova
- La Corte Romanengo – Genova
- Antico Caffè San Marco – Trieste
- Caffè Vatta – Trieste
- Caffetteria Torinese – Palmanova
- MAMM Pane, Vino e Cucina – Udine
- Biasetto – Padova
- Grancaffè Quadri – Venezia
- Gustificio – Carmignano di Brenta
- Il Chiosco – Lonigo
- Olivieri 1882 – Arzignano
- Allegra – Bologna
- Bar Roma – Novellara
- Forno Brisa – Bologna
- Gabriele Spinelli Pasticcere – Pianoro
- Gino Fabbri Pasticcere – Bologna
- Nuova Pasticceria Lady – San Secondo Parmense
- Staccoli Caffè – Cattolica
- Ditta Artigianale – Firenze
- Gilli – Firenze
- Paszkowski – Firenze
- Tuttobene – Campi Bisenzio
- Picchio – Loreto
- Barnum Café – Roma
- Faro – Roma
- Spazio Niko Romito Bar e Cucina – Roma
- Walter Musco – Roma
- Bar Molino Centumbrie – Magione
- Bistrot Zì Rosa – Sant’Anastasia
- Ritorno – Acerra
- Sal De Riso Costa d’Amalfi – Minori
- 300mila – Lecce
- DaMa Italian Bakery – Bari
- Caffè Sicilia – Noto
- Charleston Café – Palermo
- Morettino Caffè Palermo – Palermo
- Morettino Lab – Palermo
- Sciampagna – Palermo
POTREBBE INTERESSARTI
-
Classifica 2026 migliori supermercati: dove conviene far la spesa
-
Cosa sono le super cozze e cosa sta succedendo a Taranto
-
Ilary Blasi, in vendita la villa della madre vista su Netflix
-
Aurora Ramazzotti cambia casa a Milano: "Spese insostenibili"
-
Quanto guadagna Giorgia Meloni: la classifica dei leader mondiali
-
La classifica dei cantanti che guadagnano di più con la musica
-
Dove vivono i Me contro Te: tutte le case di Luì e Sofì
-
Dove vive Alba Parietti: la sua villa con piscina
-
Quanto costa mangiare al ristorante Caporivo di Gennaro Esposito