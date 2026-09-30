La classifica dei migliori bar d'Italia 2027: le Tre Tazzine

È uscita la nuova guida I Migliori Bar d’Italia 2027, realizzata dal Gambero Rosso in collaborazione con illycaffè, ecco i locali premiati in Italia

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Caffetterie storiche, bakery contemporanee, laboratori di pasticceria e locali capaci di accompagnare il pubblico dalla colazione all’aperitivo: la nuova guida del Gambero Rosso fotografa un settore in piena trasformazione. L’edizione 2027 dei Migliori Bar d’Italia introduce importanti novità nei criteri di valutazione e assegna il massimo riconoscimento a 57 insegne.

La nuova edizione della guida Migliori Bar d’Italia 2027

La guida I Migliori Bar d’Italia 2027, realizzata dal Gambero Rosso in collaborazione con illycaffè, è stata presentata a Milano e raggiunge quest’anno la sua ventisettesima edizione. La selezione comprende complessivamente 912 locali, con 140 novità rispetto al passato. La Lombardia è la regione maggiormente rappresentata, con 135 indirizzi, seguita dalla Sicilia con 79, dall’Emilia-Romagna con 78, dal Lazio con 72 e dalla Toscana con 68.

L’edizione 2027 segna anche un cambiamento sostanziale nel sistema di valutazione rispetto alle edizioni precedenti. Scompare infatti la precedente distinzione tra Chicchi, riservati alla qualità del caffè, e Tazzine, riferite all’offerta complessiva del locale. Il giudizio viene ora espresso attraverso un unico simbolo, la Tazzina, assegnata su una scala da uno a tre. La valutazione non riguarda però soltanto il caffè servito al bancone. Gli ispettori prendono in considerazione l’intero progetto: caffetteria, pasticceria, proposta gastronomica, bevande, qualità del servizio, funzionalità degli spazi e identità del locale.

Le Tre Tazzine rappresentano il livello più alto e premiano le insegne capaci di offrire un’esperienza riconoscibile durante i diversi momenti della giornata. Una delle tendenze più evidenti, ad esempio, riguarda le bakery con caffetteria, diffuse ormai non solo nelle grandi città. Per accompagnare questo cambiamento, il Gambero Rosso ha rinnovato anche il formato editoriale. Accanto alla versione cartacea, più agile rispetto al passato, è disponibile una guida digitale consultabile online e destinata a essere aggiornata nel corso dell’anno.

I premiati e i bar che conquistano le Tre Tazzine nel 2027

Il riconoscimento più importante dell’edizione è il premio illy Bar dell’Anno 2027, assegnato a Gilli di Firenze. Lo storico caffè di piazza della Repubblica, aperto nel 1733 e oggi gestito dalla famiglia Valenza, era già tra le insegne premiate con le Tre Tazzine.

Il premio speciale Bar e Territorio è stato attribuito a Pane & Marmellata di Lucca. Il locale lavora con frutta e verdura provenienti dalla propria fattoria e con diverse materie prime toscane, tra cui salumi di Gombitelli, prodotti della Garfagnana e vini del territorio. La Novità dell’Anno è invece Manì di Rimini, locale aperto nell’aprile 2026 all’interno del Savoia Hotel.