Inaugurata la Fiera dei Presepi di San Gregorio Armeno a Napoli: tra le nuove statuine del 2026 ci sono quelle di Kimi Antonelli e Roberto Vannacci

Con il Natale alle porte, come ogni anno, i personaggi più in voga del momento sono d’ispirazione per gli artigiani di San Gregorio Armeno, la famosissima strada del centro storico di Napoli rinomata in tutto il mondo per le botteghe dove si realizzano presepi e statuine.

Nuove statuine di San Gregorio Armeno: arrivano Vannacci e Kimi Antonelli

Una delle principali novità di quest’anno riguarda Kimi Antonelli, il pilota italiano della Mercedes che si è laureato campione del mondo di Formula 1: la statuina è stata esposta all’indomani del Gran Premio del Messico che è valso il titolo ad Antonelli.

L’autore della statuina, Genny Di Virgilio, ha spiegato ai microfoni di ‘Ansa’ che la riproduzione del pilota emiliano era pronta già da qualche giorno, ma non era stata esposta per motivi scaramantici:

“Era già pronta da alcuni giorni, ma scaramanticamente ho voluto aspettare prima di esporla nel mio laboratorio – ha confessato il mastro presepaio di Napoli – Kimi Antonelli è un orgoglio per tutta la nazione e speriamo, appena gli sarà possibile, di vederlo qui a San Gregorio. C’è una statuetta, il nostro Oscar di terracotta, che lo aspetta”.

Oltre ad Antonelli, un’altra novità targata 2026 è la statuina del generale Roberto Vannacci, membro del Parlamento Europeo e leader di Futuro Nazionale: sui social è comparsa la foto della statua in suo onore, accanto a quelle di due personaggi famosi come Michael Jackson e Fidel Castro.

Lo stesso Vannacci ha accolto con orgoglio la presenza della sua statuina tra i personaggi dei Presepi di San Gregorio Armeno. Il generale ha pubblicato una foto sul suo profilo ufficiale di X, corredata dalla seguente didascalia: “Finire tra le statuine di San Gregorio Armeno vuol dire essere già famosi, per di più tra Fidel e Michael Jackson”. Nuove statuine sono state realizzate anche in onore di Peppino di Capri, scomparso l’11 luglio 2026 all’età di 86 anni.

Inaugurata la fiera dei Presepi di San Gregorio Armeno

In attesa di scoprire quali saranno i nuovi personaggi ai quali verranno dedicate le statuette, a Napoli è andata in scena l’inaugurazione della tradizionale Fiera di San Gregorio Armeno che quest’anno ha anticipato i tempi rispetto al passato: la cerimonia si è svolta nella giornata di sabato 14 novembre, mentre le botteghe del centro storico avevano già iniziato ad accogliere i turisti da diverso tempo.

La manifestazione, promossa da Le Botteghe di San Gregorio Armeno e Artigianale Arte Presepiale San Gregorio Armeno, ha previsto anche l’allestimento di 26 cassette di legno, che si affiancano alle storiche attività degli artigiani. L’inaugurazione è stata accompagnata dalla benedizione di padre Domenico Sportello e c’è stato anche il taglio del nastro alla presenza di Teresa Amato, assessore comunale al Turismo e alle Attività produttive.

Uno dei momenti più significativi della giornata inaugurale della Fiera di San Gregorio Armeno è stata la consegna di un angelo realizzato da Marco Ferrigno per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: un’opera che simboleggia pace e speranza. Al taglio del nastro erano presenti anche la vicepresidente del Consiglio comunale Flavia Sorrentino e il consigliere comunale Massimo Pepe, presidente della commissione Urbanistica.