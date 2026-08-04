Kimi Antonelli va in vacanza in Sardegna e "batte" Leclerc

Kimi Antonelli è andato in vacanza in Sardegna, dove il pilota della Mercedes ha trovato anche il tempo di "battere" Leclerc in una sfida a distanza

Vacanze in Sardegna per Kimi Antonelli: il pilota della Mercedes, attuale leader della classifica del Mondiale di Formula 1, ha approfittato del periodo di pausa del campionato per concedersi qualche giorno di relax sull’isola.

Vacanze in Sardegna per Kimi Antonelli

Come riportato da ‘L’Unione Sarda’, Antonelli è stato avvistato a Porto Cervo dove sta trascorrendo le sue vacanze estive, in attesa del rush finale del campionato di F1 che potrebbe vederlo laurearsi campione del mondo alla sua seconda stagione assoluta.

Il pilota bolognese ha scelto la Costa Smeralda per ricaricare le batterie dopo una prima parte di stagione da dominatore, con sei vittorie su undici gare. Nel corso della sua vacanza, il fenomeno classe 2006 è stato anche ospite sullo yacht di Toto Wolff, suo direttore esecutivo nel team Mercedes di Formula 1.

Sullo stesso yacht Toto Wolff ha ospitato anche il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, alimentando ulteriormente le voci di mercato sul possibile approdo in Mercedes del pilota olandese al posto di George Russell, attualmente compagno di scuderia di Kimi Antonelli.

Con l’arrivo di Antonelli si allunga ulteriormente la lista di celebrità che hanno scelto la Sardegna per le vacanze estive: nel lungo elenco troviamo un altro grande sportivo italiano, Jannik Sinner, avvistato sempre in Costa Smeralda dopo la vittoria ottenuta a Wimbledon.

La sfida a distanza con Leclerc

Durante il suo soggiorno in Sardegna, in concomitanza con la pausa della Formula 1, Kimi Antonelli non è riuscito a restare lontano da un volante: il pilota della Mercedes non ha resistito al richiamo della celebre ‘Pista dei Campioni’ di Baja Sardinia ad Arzachena, tracciato di kart che conosce benissimo avendolo frequentato in più occasioni.

L’attuale primo in classifica nel campionato mondiale di F1 ha deciso di infilare il casco e affrontare le curve della nota pista di kart amata dai campioni delle quattro ruote per tenersi in allenamento anche in vacanza, cimentandosi in una sfida a distanza con Charles Leclerc e provare a migliorare il tempo stabilito in precedenza dal pilota monegasco della Ferrari.

Sfida vinta da Antonelli che ha spinto al massimo a bordo del suo kart: l’asso della Mercedes ha fatto registrare il tempo secco sul giro di 42”827, migliorando l’ottimo giro di Leclerc che si era fermato a 43 secondi netti. La ‘vittoria’ di Kimi Antonelli è stata accolta con grande entusiasmo dai presenti e dai responsabili del kartodromo che hanno subito condiviso l’impresa sui social:

“Ogni anno siamo felici di vedere tornare Kimi Antonelli sulla nostra pista, e ogni volta riesce a lasciarci qualcosa di speciale – si legge sul post Instagram della ‘Pista dei Campioni‘ – questa volta ha scritto un nuovo capitolo, ha superato il precedente record di Charles Leclerc, fermando il cronometro a 42”827 contro i 43”. Numeri a parte, quello che resta è la passione, il sorriso e l’emozione di vedere un talento così grande vivere la nostra pista. Grazie Kimi per essere tornato anche quest’anno”.

Al giro di boa del Mondiale di Formula 1, Kimi Antonelli guida la classifica con sei successi su undici gare, avendo trionfato a Shanghai, Suzuka, Miami, Monaco, Silverstone e Spa-Francorchamps.