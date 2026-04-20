Che ci fa Katy Perry a Roma: viaggio segreto e concerto esclusivo

Cosa ci faceva Katy Perry a Roma: il viaggio a sorpresa della popstar statunitense nella Capitale, dove si è esibita in un concerto super esclusivo

Viaggio a sorpresa di Katy Perry a Roma: la popstar americana è stata nella Capitale, dove ha avuto modo di visitare alcune delle location più iconiche della Città Eterna.

Perché Katy Perry era a Roma

Katy Perry è arrivata a Roma per esibirsi in un concerto esclusivo: dopo la sua performance, ha approfittato della sua presenza nella Capitale per ammirare le meraviglie della città, trascorrendo così qualche ora da turista.

La popstar è andata in giro per la città prima vestita in modo casual, con un cappuccio bianco a incorniciare il viso, treccia e occhiali da sole, e poi con un outfit elegante e romantico, per una passeggiata tra i monumenti capitolini.

Durante le sue “vacanze romane”, Katy Perry ha avuto modo di posare per una foto davanti alla Basilica di San Pietro e si è fermata anche sulle scale della Basilica di Santa Maria sopra Minerva, dove ha ammirato l’elefantino di Gian Lorenzo Bernini.

Dove si è svolto il concerto esclusivo di Katy Perry

Il concerto di Katy Perry a Roma si è svolto presso il Nuovo Centro Congressi, edificio situato nel quartiere dell’EUR e conosciuto anche come La Nuvola o La Nuvola di Fuksas, in quanto progettato dallo studio dell’archistar Massimiliano Fuksas.

Katy Perry è stata l’ospite speciale della Vorwerk International Award Night andata in scena nell’avveniristica struttura romana una serata esclusiva per pochi invitati che hanno potuto assistere all’esibizione della popstar americana.

La cantante, prima del suo viaggio a Roma, era stata in Italia durante il mese di febbraio del 2026 quando si era concessa una vacanza sulle Dolomiti insieme al suo attuale compagno Justin Trudeau, ex Primo Ministro del Canada.

I due avevano scelto la tranquillità di San Cassiano, piccola frazione del borgo di Badia in provincia di Bolzano, per trascorrere qualche giorno di relax lontani dai riflettori: la coppia ha soggiornato in un resort di lusso, elegante e raffinato, che si affaccia sulle montagne e sulle rinomate piste da sci delle Dolomiti.

Katy Perry senza monetine: lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi

Tra i contenuti social postati da Katy Perry in occasione del suo viaggio a Roma, uno in particolare è diventato virale e riguarda la Fontana di Trevi, da poco diventata a pagamento.

La cantante era intenzionata a lanciare una monetina nella fontana per seguire la tradizione di uno dei monumenti più antichi della Capitale, ma non aveva spiccioli a disposizione: allora ha deciso di improvvisare, immergendo la sua carta di credito nell’acqua della Fontana di Trevi.

Il siparietto ha generato centinaia di like e condivisioni, ma anche tantissimi commenti, tra chi ha apprezzato il suo spirito d’iniziativa e chi, invece, ha storto il naso per un gesto diverso da quello della tradizione.

Dopo il suo breve viaggio a Roma, Katy Perry tornerà in Italia per uno dei concerti più attesi del 2026: si esibirà domenica 19 luglio al Lucca Summer Festival per l’unica data italiana del suo tour intitolato ‘2026 Festivals’. L’anno scorso, invece, si era esibita il 2 novembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.