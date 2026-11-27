Katy Perry e Justin Trudeau si regalano una fuga d’amore tra Venezia e Milano, con tanto di cene romantiche e partite a carte a bordo dell’Orient Express

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L’Italia torna a fare da sfondo alla storia d’amore tra Katy Perry e Justin Trudeau! La cantante americana e l’ex primo ministro canadese si sono concessi una vacanza in alcune delle più belle città europee, con ben due tappe nel nostro Paese, ovvero a Venezia e a Milano.

Quali sono le tappe del viaggio italiano di Katy Perry e Justin Trudeau

A svelare alcuni retroscena della vacanza è stata la stessa cantante, che ha condiviso sul proprio profilo Instagram una raccolta di fotografie e filmati del soggiorno europeo, tra selfie di coppia e momenti di complicità a bordo di uno dei treni più esclusivi al mondo: l’Orient Express.

Come riportato da ‘Gazzetta.it’, il viaggio della coppia ha avuto inizio il 17 novembre a Barcellona, dove Trudeau era atteso alla conferenza Metafuturo, organizzata dal gruppo spagnolo Atresmedia e dove, tra il pubblico che ha assistito al suo intervento c’era anche la popstar.

Terminati gli impegni professionali dell’ex premier canadese, i due hanno proseguito la vacanza alla volta della Francia, con un soggiorno a Parigi durante il quale hanno incontrato anche il presidente francese Emmanuel Macron, come testimonia una delle immagini pubblicate sui social dalla cantante.

Per attraversare l’Europa, la coppia ha scelto un mezzo di trasporto d’eccezione, ovvero il Venice Simplon-Orient-Express, il celebre treno di lusso che ripropone l’atmosfera dei viaggi ferroviari di un tempo. Proprio agli spostamenti a bordo del convoglio Katy ha dedicato buona parte del suo racconto fotografico, che offre uno sguardo sui momenti trascorsi insieme lontano dagli appuntamenti ufficiali.

Tra una destinazione e l’altra, la cantante e l’ex primo ministro si sono ritagliati del tempo per giocare a carte e a backgammon, oltre a concedersi cene per le quali hanno sfoggiato abiti coordinati. Un esempio su tutti? In uno degli scatti Trudeau compare in smoking con giacca bianca e papillon, mentre Katy Perry indossa un abito corto dalle tonalità chiare con dettagli in pizzo.

Il legame di Katy Perry e Justin Trudeau con l’Italia

Dalla Spagna alla Francia, l’itinerario europeo ha interessato dunque anche l’Italia, dove la coppia è stata intercettata dai fotografi sia nella città lagunare sia nel capoluogo lombardo. A Venezia i due si sarebbero dedicati allo shopping e alle passeggiate tra le calli, mentre per il soggiorno milanese hanno scelto il Four Seasons Hotel, nel cuore del Quadrilatero della moda.

Anche la cucina italiana ha trovato spazio nel diario di viaggio della popstar, che tra le immagini della vacanza ha pubblicato la fotografia di un piatto di pasta! Del resto, l’Italia sembra occupare un posto particolare nella storia della coppia, che già nei mesi scorsi l’aveva scelta per trascorrere alcuni giorni insieme.

Il nuovo soggiorno italiano arriva a oltre un anno dall’inizio della relazione tra la cantante e l’ex capo del governo canadese, che nel marzo del 2025 ha concluso il suo mandato dopo più di nove anni alla guida del Paese. Da allora Trudeau continua a prendere parte a incontri pubblici e conferenze internazionali, mentre Perry è impegnata nella sua carriera musicale.

Il tour europeo di novembre ha offerto alla coppia l’occasione per conciliare i rispettivi impegni con una vacanza insieme, nella quale l’Italia è tornata a figurare tra le destinazioni prescelte.