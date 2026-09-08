Katie Holmes in vacanza sul lago di Como con il nuovo compagno

Katie Holmes in vacanza sul lago di Como con la sua nuova fiamma sceglie il Lario per una fuga romantica scandita da gite in barca e scorci suggestivi

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Il lago di Como fa da sfondo alla nuova storia sentimentale di Katie Holmes, arrivata sul Lario insieme a Jason Bard Yarmosky, che ha raccontato alcuni momenti del soggiorno attraverso i social, pochi giorni dopo avere reso pubblica la relazione con l’artista newyorkese.

Chi è il nuovo compagno di Katie Holmes

La presenza di Jason Bard Yarmosky accanto all’ex protagonista di ‘Dawson’s Creek’ segna un passaggio recente nella vita privata dell’attrice, la cui relazione è stata resa pubblica all’inizio di settembre, come si legge su ‘Tgcom24’, quando Holmes ha dedicato al compagno un messaggio per il suo compleanno e ha condiviso alcune fotografie che li ritraevano insieme. Poco dopo, la coppia ha scelto l’Italia per concedersi alcuni giorni lontano da New York.

Jason Bard Yarmosky, nato nel 1987, è un artista newyorkese la cui attività si è sviluppata anche fuori dagli Stati Uniti; le sue opere sono state presentate in diverse città internazionali, da Los Angeles a Parigi, oltre che a Bruxelles, Vienna e San Francisco.

Fino alla recente apparizione accanto a Katie Holmes, la sua vita sentimentale era rimasta lontana dall’esposizione mediatica che accompagna invece da molti anni quella dell’attrice americana.

L’attrice, diventata celebre alla fine degli anni Novanta grazie al personaggio di Joey Potter in Dawson’s Creek, ha poi costruito una carriera cinematografica che comprende titoli come ‘Schegge di April’ e ‘Batman Begins’. Dal matrimonio con Tom Cruise, terminato con il divorzio nel 2012, è nata la figlia Suri.

Come ha trascorso Katie Holmes la vacanza sul lago di Como

La vacanza di Katie Holmes è raccontata attraverso le fotografie pubblicate dalla coppia domenica 6 settembre, con il lago che occupa un ruolo centrale nelle immagini, che documentano una giornata trascorsa sull’acqua e alcuni momenti del soggiorno. Holmes e Yarmosky hanno scelto anche una barca in legno per osservare il paesaggio dalla prospettiva del Lario, con i centri affacciati sulle rive e le montagne sullo sfondo.

Gli scatti mostrano l’attrice durante un bagno, mentre prende il sole sull’imbarcazione e nei momenti trascorsi insieme al compagno; in una fotografia i due appaiono vestiti di nero al calare del sole, mentre altre immagini sono dedicate agli ambienti della struttura nella quale avrebbero soggiornato, caratterizzata da ampie aperture rivolte verso il lago.

Anche Yarmosky ha affidato al proprio profilo una selezione di fotografie del viaggio italiano, che mostrano i due durante una vacanza rilassata, scandita soprattutto dalle giornate sull’acqua e dal tempo trascorso insieme

Le fotografie pubblicate sui social raccontano diversi momenti della vacanza sul lago di Como, dalle uscite in barca alle ore trascorse in relax, mentre Holmes appare più volte sorridente davanti al paesaggio del Lario. Uno degli album condivisi dalla coppia è stato accompagnato dalle note di ‘Città vuota’ di Mina, scelta come colonna sonora delle immagini del soggiorno italiano.

Il lago di Como fa così da scenario alla prima vacanza raccontata pubblicamente da Katie Holmes e Jason Bard Yarmosky, che hanno mostrato scorci del viaggio attraverso i rispettivi profili social, mentre il Lario conferma inoltre il suo legame con le personalità internazionali del cinema e dello spettacolo, che da anni scelgono questa parte della Lombardia per soggiorni lontani dalle occasioni ufficiali.