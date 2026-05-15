Kate Middleton "rezdòra", in Emilia cucina i tortelli d'erbetta

Kate Middleton ha cucinato i tortelli d’erbetta in Emilia e si è trasformata in una “rezdòra” della cucina locale in un agriturismo del Parmense

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La visita italiana di Kate Middleton si è conclusa all’insegna dell’arte e della tradizione emiliana. Durante l’ultima tappa del viaggio nel Parmense, poco prima del rientro nel Regno Unito, la principessa del Galles ha partecipato a una lezione dedicata ai tortelli d’erbetta in un agriturismo sulle colline di Felino.

Perché Kate Middleton è diventata una “rezdòra” emiliana

La permanenza italiana della principessa è stata legata soprattutto all’approfondimento del modello educativo promosso da Reggio Children, realtà conosciuta a livello internazionale per il cosiddetto Reggio Emilia Approach dedicato all’infanzia; il viaggio ha rappresentato anche uno dei primi impegni internazionali ufficiali dopo l’annuncio della remissione dal cancro.

L’ultima giornata si è svolta sulle colline del Parmense, all’interno dell’agriturismo ‘Il Vigneto’, dove la principessa ha incontrato educatori e responsabili del progetto educativo emiliano.

Accanto agli appuntamenti istituzionali, ha trovato spazio anche un momento dedicato alla cucina tradizionale locale, con una dimostrazione pratica sulla preparazione dei tortelli d’erbetta. Come si legge su ‘Il Resto del Carlino’, Kate Middleton ha detto: “Dopo la creta ieri, oggi la pasta. È terapeutico impastare”.

Guidata dallo chef Ivan Lampredi, la principessa si è cimentata nella preparazione della sfoglia fresca utilizzando anche la classica macchina a manovella tipica della tradizione emiliana; durante la lavorazione ha osservato con attenzione ogni passaggio, soffermandosi sulla consistenza dell’impasto e sul colore della pasta appena tirata.

Le immagini diffuse nelle ore successive hanno mostrato una Kate sorridente e rilassata mentre preparava uno dei piatti simbolo tra Parma e Reggio Emilia, trasformandosi in una sorta di “rezdòra” per un giorno, termine emiliano che indica la donna di casa custode della tradizione culinaria familiare.

La ricetta dei tortelli d’erbetta preparati da Kate Middleton

Nel corso della dimostrazione culinaria, la principessa ha seguito tutte le fasi della preparazione dei celebri tortelli verdi emiliani. La ricetta tradizionale prevede una sfoglia all’uovo sottile e un ripieno composto principalmente da ricotta e bietole oppure spinaci, spesso arricchito con formaggio grattugiato e aromi.

Come si legge su ‘Il Resto del Carlino’, durante la lezione Kate Middleton ha chiesto: “Con questo strumento si possono fare le anche le tagliatelle? La pasta poi va in frigo?”.

La principessa ha poi osservato la preparazione del ripieno e ha provato a distribuire il composto sulla sfoglia con la sac à poche; sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, a un certo punto avrebbe scherzato dicendo: “Oh, è più facile vederla fare dallo chef”.

Successivamente ha partecipato alla chiusura dei tortelli utilizzando la rotella tradizionale per tagliare la pasta e un piccolo imprevisto, con l’utensile caduto accidentalmente a terra, ha provocato una risata collettiva che ha contribuito a rendere ancora più informale l’atmosfera dell’incontro.

I tortelli alle erbette rappresentano uno dei piatti più identitari della cucina emiliana tra Parma e Reggio Emilia, la loro storia è legata alle cucine domestiche e alla tradizione contadina della zona, dove la preparazione della sfoglia fresca ha mantenuto per generazioni un forte valore familiare e culturale.

Prima della partenza verso l’aeroporto di Parma, la principessa ha salutato i presenti in italiano con un semplice “Arrivederci, grazie”, chiudendo così due giornate trascorse tra lavoro e scoperta del territorio e della gastronomia locale.