Kate Middleton a Reggio Emilia: i suoi marchi italiani preferiti

Reggio Emilia è la tappa del primo viaggio all'estero di Kate Middleton dopo la sua malattia: scopriamo quali sono i brand italiani preferiti dalla Principessa

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In fatto di stile, Kate Middleton ci offre sempre moltissimi spunti interessanti: la Principessa di Galles ha un guardaroba davvero ricco, dove coesistono capi d’alta moda per le occasioni ufficiali e abiti più semplici che risultano perfetti per gli appuntamenti informali. In questi giorni, Kate è in viaggio all’estero per la prima volta dopo la sua malattia, e la prima tappa scelta è Reggio Emilia. Per l’occasione, scopriamo quali sono i suoi marchi italiani preferiti per l’abbigliamento e gli accessori.

I brand italiani preferiti da Kate Middleton

L’eleganza che da sempre contraddistingue Kate Middleton in ogni suo outfit è merito – anche – del Made in Italy: il suo guardaroba è infatti impreziosito da capi realizzati da stilisti italiani, che portano la nostra eccellenza anche oltremanica. Quali sono i brand più amati dalla Principessa di Galles? Basta dare un’occhiata alle sue passate apparizioni pubbliche, per notare una spiccata preferenza per la qualità italiana. Come rivela il “Corriere della Sera”, che ricorda alcuni dei look più azzeccati di Kate, tra i marchi nostrani del suo armadio c’è Max Mara: la maison emiliana, simbolo di eleganza e qualità, resta una delle scelte preferite dalla Middleton per quanto riguarda i capispalla.

La Principessa ha indossato in diverse occasioni i capi di Max Mara, tra cui il memorabile cappotto cammello che ha sfoggiato in una visita ufficiale del 2022, abbinato ad un abito morbido dello stesso colore e ad un paio di décolleté di qualche nuance più scura, coordinate alla cintura. È invece una scelta di stile più informale – ma non meno di classe – quella per il brand Blazé Milano, che dona un tocco di contemporaneità agli outfit di Kate. In particolare, la Middleton adora i blazer della maison lombarda, come il modello doppiopetto in lana che ha indossato durante uno dei suoi impegni pubblici negli scorsi anni.

C’è poi spazio, nel guardaroba della Principessa di Galles, anche per una firma più celebre a livello internazionale: si tratta di Dolce&Gabbana, la maison siciliana che ha vestito Kate in diverse occasioni. Nel 2020, ad esempio, la Middleton ha sfoggiato un elegantissimo tailleur nero bouclé per la sua visita all’Evelina London Children’s Hospital, una scelta raffinata in grado di coniugare il rigore reale ad un’estetica più moderna. Naturalmente, anche gli accessori “parlano” spesso italiano: la Principessa adora le sue décolleté firmate Gianvito Rossi, perfette praticamente in ogni occasione.

Il tour di Kate Middleton a Reggio Emilia

Proprio in questi giorni, la Principessa di Galles è attesa in Italia: per il suo primo viaggio all’estero dopo la malattia, Kate ha scelto Reggio Emilia. Il breve tour, della durata di appena due giorni, è volto a studiare il celebre Reggio Emilia Approach all’educazione dell’infanzia, un argomento che la Middleton ha sempre avuto a cuore, e che oggi affronta in veste di patrona del Royal Foundation Centre for Early Childhood. La Principessa, accompagnata solamente dal suo staff, è atterrata all’aeroporto di Parma mercoledì 13 maggio, da dove si è poi diretta a Reggio Emilia. Qui inizia l’itinerario che la porterà dapprima presso la Sala del Tricolore del municipio, quindi al Centro Internazionale Loris Malaguzzi.

Giovedì 14 maggio, invece, Kate si recherà in visita presso alcune scuole reggiane, l’asilo nido “Salvador Allende” e la scuola comunale d’infanzia “Anna Frank”. Ultima tappa, il centro di riciclaggio creativo “Remida”, prima di tornare a casa in Inghilterra. Secondo alcune indiscrezioni, la Middleton alloggerà presso il Relais Roncolo 1888, un boutique hotel di lusso situato a poca distanza da Reggio Emilia, dove potrà soggiornare in pieno relax, lontano da occhi indiscreti.