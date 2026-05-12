Dove soggiornerà Kate Middleton per il suo viaggio in Italia

Kate Middleton in Italia cresce l’attesa per il viaggio ufficiale della principessa del Galles tra incontri istituzionali e tappe ancora riservate

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Kate Middleton ha scelto l’Italia per uno dei suoi primi viaggi ufficiali dopo il periodo segnato dalla malattia. La principessa del Galles sarà attesa il 13 e 14 maggio in Emilia Romagna per una visita dedicata ai temi dell’infanzia e dell’educazione, ambiti che segue da anni attraverso iniziative pubbliche e progetti legati allo sviluppo dei bambini.

Perché Kate Middleton è in Italia

Il viaggio di Kate Middleton sarebbe legato al cosiddetto Reggio Emilia Approach, il modello pedagogico nato nel secondo dopoguerra grazie all’intuizione di Loris Malaguzzi e diventato nel tempo un riferimento internazionale per insegnanti, educatori e studiosi dell’infanzia.

Reggio Emilia è infatti considerata una delle città simbolo della ricerca educativa contemporanea e il viaggio della principessa del Galles sembrerebbe inserirsi proprio all’interno di questo contesto, dal momento che, da tempo, la principessa ha mostrato interesse verso i primi anni di crescita dei bambini e verso i percorsi educativi capaci di valorizzare creatività, autonomia e sviluppo emotivo.

Secondo le anticipazioni riportate sul ‘Corriere della Sera’, il programma dovrebbe iniziare dalla Sala del Tricolore del Municipio di Reggio Emilia, uno dei luoghi più rappresentativi della città emiliana. In calendario sembra essere previsto un incontro riservato con le autorità cittadine prima delle visite dedicate ai progetti educativi del territorio.

Successivamente Kate Middleton dovrebbe raggiungere il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, struttura che negli anni ha accolto pedagogisti e delegazioni provenienti da numerosi Paesi; il centro rappresenta il cuore delle attività di ricerca e formazione legate al metodo educativo reggiano e continua ancora oggi a essere un punto di riferimento per il dibattito internazionale sull’infanzia.

Nel programma figurerebbe anche una tappa al Centro Remida, progetto nato per trasformare materiali di recupero in strumenti destinati a laboratori artistici e percorsi didattici, una iniziativa che ha costruito la propria identità attorno al rapporto tra sostenibilità e apprendimento e che negli anni ha attirato l’interesse di scuole e istituzioni culturali.

Dove alloggerà la principessa durante il soggiorno italiano

Accanto agli appuntamenti ufficiali, il viaggio italiano della principessa del Galles dovrebbe comprendere anche momenti più riservati e Kate Middleton potrebbe soggiornare al Relais Roncolo 1888, struttura immersa nelle colline reggiane e parte del circuito Small Luxury Hotels.

Il relais si trova all’interno della Tenuta Venturini Baldini, nell’area delle Terre di Canossa, tra paesaggi segnati da vigneti, boschi e strade che attraversano la campagna emiliana. Il complesso ruota attorno a Villa Manodori, dimora storica dalle origini cinquecentesche appartenuta in passato a diverse famiglie nobili del territorio.

La scelta della struttura avrebbe attirato l’attenzione anche per il carattere appartato del luogo, con l’hotel si sviluppa lontano dai grandi centri urbani e conserva un’atmosfera raccolta che negli anni ha trasformato la tenuta in una destinazione molto apprezzata da chi cerca privacy e tranquillità.

Intorno alla visita della principessa si sarebbe già acceso un forte interesse mediatico. Resta centrale il significato simbolico della visita, dopo i mesi segnati dalla malattia e dall’operazione, ora si assiste a un progressivo ritorno agli impegni pubblici, il viaggio in Italia assumerebbe anche il valore di una ripartenza istituzionale legata a temi che la principessa del Galles segue da tempo.