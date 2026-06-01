Jovanotti vive in una villa tra le verdi colline di Cortona e in questi giorni un altro personaggio vip ha deciso di acquistare casa nella zona

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Da anni Jovanotti ha scelto la quiete delle colline toscane, in particolare quelle di Cortona, come rifugio personale, lontano dal ritmo frenetico delle città e dalla pressione della vita pubblica. Per Lorenzo Cherubini, Cortona non è soltanto una località suggestiva dove trascorrere il tempo libero, ma un luogo legato ai ricordi familiari e all’infanzia. Negli ultimi giorni, però, la tranquillità di questo angolo di Toscana è stata scossa da una notizia che ha acceso il gossip internazionale: Jovanotti avrà un nuovo vicino di casa molto famoso. Si tratta di John Grisham, autore tra i più celebri al mondo, che ha deciso di acquistare una prestigiosa villa a Cortona.

Chi è il nuovo vicino di casa di Jovanotti in Toscana

John Grisham è uno degli scrittori più popolari degli ultimi decenni. Politico, scrittore e autore di gialli giudiziari, Grishman è nato in Arkansas a Jonesboro l’8 febbraio 1955. Negli ultimi anni ha conquistato il pubblico internazionale grazie a thriller legali diventati best seller, molti dei quali trasformati in film di grande successo. Titoli come Il socio, Il rapporto Pelican e Il cliente lo hanno reso un punto di riferimento della narrativa contemporanea.

Ora il suo nome torna a far parlare in Italia non per un nuovo libro, ma per un importante investimento immobiliare nel cuore della Toscana. Secondo quanto riporta ‘TGCom 24’, Grisham avrebbe acquistato una villa panoramica situata a Cortona, sotto la basilica di Santa Margherita. La proprietà sarebbe appartenuta in precedenza a un noto produttore vinicolo della Napa Valley. Il valore dell’operazione sarebbe di circa 8 milioni di euro.

La scelta di Grisham non nasce però per caso. Lo scrittore aveva già visitato Cortona negli anni scorsi, ospite della scrittrice Frances Mayes. Durante le sue visite Grisham rimase colpito dal fascino del borgo al punto da ambientarvi parte del romanzo “Lo scambio”, uscito nel 2023. Lo scrittore americano, quindi, si appresta a diventare un vicino di casa del cantante Jovanotti che vive a Cortona da tempo.

La casa di Jovanotti a Cortona tra natura e creatività

Così come per John Grisham, quindi, anche per Jovanotti Cortona è un luogo speciale. Proprio qui, tra panorami che dominano la Valdichiana, l’artista ha costruito la sua vita privata insieme alla moglie Francesca Valiani. Anche se è nato e cresciuto a Roma, il cantante ha sempre avuto un legame fortissimo con la cittadina toscana. Tra queste colline, infatti, ha trascorso parte della sua infanzia.

Dopo aver vissuto a lungo in diverse città, sia in Italia sia all’estero, il cantautore ha deciso di andare a vivere in una villa immersa nel verde a Cortona. La residenza riflette appieno la personalità dell’artista. All’esterno domina un grande giardino che Jovanotti ama curare personalmente, come lui stesso ha mostrato alcune volte sui social. Da anni, inoltre, si sa che il cantante ha un grande vigneto che produce uva per il suo vino “Teresina”, in omaggio a sua figlia Teresa.

Gli interni raccontano invece l’anima creativa del cantante. Colori accesi, oggetti raccolti durante i viaggi e dettagli etnici. Uno degli spazi più rappresentativi è il celebre Karakorum Studio, il laboratorio creativo dove prendono forma molte delle sue canzoni. Qui convivono strumenti musicali, decorazioni eccentriche, murales e oggetti provenienti da ogni parte del mondo.