Il gesto di Jovanotti per i gatti in Valdichiana: maxi donazione

Jovanotti ha sostenuto i gatti della Valdichiana con una maxi donazione di cibo destinata all'associazione Casa Mauu che aiuta i mici randagi

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Jovanotti ha sostenuto l’associazione Casa Mauu con una maxi donazione di cibo destinata ai gatti randagi della Valdichiana, permettendo ai volontari di garantire pasti e assistenza a molti animali senza padrone nella provincia di Arezzo. L’iniziativa è nata da un appello rilanciato dal veterinario Alberto Brandi e ha portato in poche ore all’arrivo delle forniture.

Perché Jovanotti ha sostenuto i gatti randagi

L’intervento di Lorenzo Cherubini non nasce in modo casuale. Da anni l’artista vive a Cortona e ha costruito un rapporto diretto con il territorio aretino, conoscendone da vicino anche le criticità legate alla gestione degli animali senza casa. Il legame con la Valdichiana ha reso naturale l’attenzione verso realtà come Casa Mauu, impegnata nel recupero e nell’alimentazione dei gatti randagi.

A rendere possibile il contatto è stato il veterinario Alberto Brandi, che ha raccolto e rilanciato l’appello dell’associazione sui social. Grazie a questa mediazione, la richiesta di aiuto è arrivata fino a Jovanotti, trasformandosi rapidamente in un sostegno concreto. L’artista, già noto per la sua sensibilità verso il benessere animale, ha deciso di intervenire direttamente per sostenere il lavoro dei volontari.

In passato Cherubini aveva già dimostrato attenzione per strutture che si occupano di animali in difficoltà, rispondendo a campagne di raccolta fondi e a richieste di supporto lanciate online. In particolare, alcuni anni fa aveva contribuito a sostenere un rifugio per cani nel Nord Italia, che si trovava in difficoltà dopo l’arrivo improvviso di numerosi animali da altre regioni.

Questi precedenti delineano una linea di continuità nel comportamento dell’artista, che tende a intervenire quando vengono segnalate situazioni di emergenza o di particolare bisogno. Nel caso della Valdichiana, la scelta di donare cibo anziché denaro ha permesso di rispondere a una necessità immediata, e di offrire all’associazione una risorsa pronta all’uso per affrontare le richieste quotidiane.

Quanto ha donato Jovanotti ai gatti della Valdichiana

La donazione arrivata a Casa Mauu è stata di dimensioni rilevanti. Si è trattato di una fornitura di alimenti per gatti che ha superato i due quintali complessivi, una quantità in grado di garantire migliaia di pasti ai mici senza padrone seguiti dall’associazione. Il materiale è stato consegnato direttamente grazie al coordinamento del veterinario Brandi, che ha fatto da tramite logistico e operativo.

Le confezioni di cibo sono state destinate ai numerosi gatti che vivono sul territorio, molti dei quali dipendono esclusivamente dall’aiuto dei volontari per la loro sopravvivenza. In un periodo in cui le segnalazioni di animali in difficoltà aumentano, disporre di scorte così consistenti permette di intervenire con maggiore tempestività e di pianificare l’assistenza nel medio periodo.

Come riportato su ‘La Repubblica’, l’associazione ha voluto ringraziare pubblicamente per il gesto ricevuto: “Oggi è stata una splendida giornata. Grazie per la donazione a Lorenzo Jovanotti Cherubini, da sempre sensibile agli animali e grazie al mitico veterinario castiglionese Alberto Brandi che ci ha fatto da base ed eco alla nostra richiesta d’aiuto, oggi ci sono state consegnate diverse confezioni di cibo per i mici. Un regalo importante per noi in questo momento che ci aiuterà a far fronte alle molte richieste di aiuto per i gatti di nessuno”.

Non si è trattato solo di un aiuto episodico, ma di una risorsa che consentirà di affrontare con maggiore serenità le settimane successive, garantendo continuità nell’alimentazione e nelle cure dei gatti randagi.