Per la prima volta Johnny Depp mostra i suoi quadri in Italia: il debutto da artista nel nostro Paese avviene a Milano e più precisamente negli spazi della Deodato Arte Gallery che ospita due serie a tiratura limitata, autografate a mano dalla star di Hollywood.

Le opere di Johnny Depp esposte a partire dal 6 novembre 2025 nella galleria milanese fanno parte della serie ‘Yesterday’s Flowers‘ e si intitolano ‘Study I’ e ‘Study II’: consistono in nature morte su carta Somerset e rivelano un lato inedito dell’idea di bellezza e di rinascita di un artista a tutto tondo come Depp.

I soggetti sono fiori recisi che rivelano tutta la propensione neo-espressionista del divo di Hollywood e si stagliano su uno sfondo monocromatico. Depp esprime una singolare vitalità scegliendo la rosa della pesca e l’azzurro vivo dello sfondo, insieme a una tonalità vivace di boccioli.

Le due opere di Johnny Depp sono ospitate negli spazi della Deodato Arte Gallery di Milano, specializzata in arte moderna. Sul sito ufficiale della galleria meneghina, a proposito delle creazioni dell’attore, si legge: “L’interpretazione di Depp aggiunge un livello moderno. I fiori stilizzati, semi-astratti, sono audaci e composti, e sembrano resistere all’ambiente che si fessura intorno a loro. Offrono continuità e suggeriscono che ciò che ci è più caro può sopravvivere alla superficie delle cose. Sono i fiori di ieri, sì. Ma continuano a sbocciare”.

Deodato Salafia, il ceo della galleria, ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Johnny Depp correlata dal seguente post: “Questi lavori rivelano un autentico Johnny Depp, libero da qualsiasi ruolo – ha scritto Salafia – Con ‘Yesterday’s Flowers’ lui mostra il lato più intimo del suo sguardo, quella che osserva il mondo con profondità, passionale malinconia e meraviglia. È un racconto di fragilità che racconta forza”.

Il lato artistico di Johnny Depp

Depp si è dedicato all’arte fin da quando era giovanissimo: ha sempre amato dipingere e disegnare su taccuini. Durante gli anni della conquista di Hollywood e del successo planetario, era emersa maggiormente la sua passione per la musica e per il rock, ma non aveva comunque mai abbandonato la pratica artistica, dividendosi tra la pittura, il disegno e il collage.

L’attore americano ha tenuto a lungo riservato il suo lavoro in atelier, fino a quando ha deciso di mostrare pubblicamente le sue creazioni per la prima volta nel 2022, anno in cui Depp svelò la sua serie di dipinti ‘Friends & Heroes‘, ritratti di amiche o persone a lui care.

La serie di dipinti di Johnny Depp del 2022 ha conquistato anche i critici americani più diffidenti, di solito per niente teneri nei confronti di esordienti oppure outsider come lui. A convincere è stato soprattutto il suo tratto energico e neoespressionista, evidente anche nella mostra ‘A Bunch Of Stuff’ dello Starrett-Lehigh Building di New York, nel quartiere Chelsea di Manhattan.

Le prime opere di Depp sono state esposte successivamente anche a Tokyo. L’arte è protagonista di diversi contenuti recenti pubblicati dall’attore americano attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, dove hanno riscosso tanti consensi tra i suoi oltre 20 milioni di follower.