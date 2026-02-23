Joe Bastianich critica i ristoratori italiani: cosa sbagliano

Nel parlare sui social delle differenze tra l'Italia e gli USA, Joe Bastianich ha criticato i ristoratori italiani: ecco cosa fanno di sbagliato

Joe Bastianich, imprenditore attivo nel settore della ristorazione e noto personaggio televisivo, ha utilizzato i social per rispondere a una domanda che i suoi follower gli fanno spesso: la differenza tra i ristoratori italiani e quelli americani, muovendo una critica al nostro Paese.

Joe Bastianich e la critica ai ristoratori italiani: la differenza con gli USA

In un video pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, Joe Bastianich ha parlato delle differenze nel settore della ristorazione tra l’Italia e gli Stati Uniti, criticando gli imprenditori italiani per via di una tendenza.

“Mi chiedete spesso qual è la differenza tra l’Italia e l’America e adesso vi faccio un discorso abbastanza serio – ha esordito Bastianich – io vedo tantissimi imprenditori nel mondo del cibo, che fanno smash burger, kebab o altre cose che si mettono a fare i critici degli altri, vanno in giro ad assaggiare i prodotti degli altri, parlando male dei prodotti degli altri per promuovere il loro prodotto. Questa è una cosa stranissima”.

E ancora: “Io faccio un prodotto ma non è che vado in giro a parlare male degli altri, lo spazio per l’eccellenza è grande. Io dico che la torta è sempre più grande se facciamo tutti prodotti di qualità. Sarebbe negativo se io andassi in giro a parlare male degli smash burger degli altri, non è il mio posto, non è il mio lavoro. A un imprenditore che vuole fare il suo progetto, vuole proporre un prodotto di qualità, a cosa serve andare a giudicare e parlare male degli altri? Mi sembra molto negativo”.

Nel concludere il discorso sulle differenze tra l’Italia e gli USA, l’ex giudice di MasterChef ha dichiarato: “Secondo me c’è spazio per tutti, questa tendenza di imprenditori di cibo che vanno a giudicare gli altri, parlando male degli altri per promuovere il proprio prodotto non è giusta, non è bella e sicuramente non è americana”.

Le reazioni social

Il video pubblicato da Joe Bastanich ha scatenato i suoi follower, facendo incetta di like e condivisioni. Sono centinaia i commenti arrivati sotto al post dell’imprenditore, nella maggior parte dei casi da utenti che condividono il pensiero dell’imprenditore statunitense con cittadinanza italiana.

Un utente, proprietario di una rosticceria, ha applaudito l’intervento di Bastianich, scrivendo: “Grazie Joe, la penso come te su questa situazione, sono contento che tu ne abbia parlato”. Un altro follower, lodando l’intervento di Bastianich, ha scritto: “Uno dei motivi per cui la maggior parte degli italiani si affondano da soli è che vogliono il fallimento degli altri, invece di fare squadra e supportare”. Tra gli utenti, c’è anche chi ha commentato rivolgendosi così a Joe: “Hai perfettamente ragione e la cosa più triste è che c’è chi vende questi atteggiamenti come strategie di marketing”.

Nato a New York da una famiglia di origini italiane, Bastianich ha intrapreso attività di ristorazione tra USA e Italia. Nel nostro Paese è diventato anche un noto personaggio televisivo, dopo aver ricoperto il ruolo di giudice di Masterchef dal 2012 al 2019. Uno dei programmi più recenti è Foodish, in onda su TV8, in cui Bastianich, assistito da un vip diverso in ogni puntata, visita quattro locali che si sfidano su un determinato piatto.