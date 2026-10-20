La Costiera Amalfitana ha conquistato anche l'attore Jim Belushi

La Costiera Amalfitana conquista Jim Belushi, che ammira Positano e visita una cantina sulle colline di Vietri sul Mare durante il suo viaggio italiano

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La Costiera Amalfitana continua ad attirare protagonisti dello spettacolo internazionale e, questa volta, a lasciarsi conquistare dai suoi paesaggi è stato Jim Belushi, attore americano conosciuto soprattutto per la sitcom ‘La vita secondo Jim’, che ha documentato sui social alcune tappe del suo recente viaggio in Italia.

Dove è stato Jim Belushi in Costiera Amalfitana

Un panorama sul Mediterraneo e una battuta pronunciata con la consueta ironia sono bastati a Jim Belushi per raccontare il suo incontro con Positano su Instagram grazie a un breve filmato geolocalizzato nella celebre località campana, nel quale compare davanti alla costa e commenta scherzosamente la bellezza del paesaggio, quasi volesse ridimensionare uno spettacolo che le immagini rendono evidente.

Il video offre uno scorcio di uno dei tratti più conosciuti della costa campana, dove le abitazioni si distribuiscono lungo i pendii fino a raggiungere il mare. Positano, con il suo centro sviluppato in verticale e le caratteristiche case affacciate sulla costa, rappresenta da tempo una delle destinazioni più riconoscibili del turismo internazionale.

Come riportato dalla testata ‘Il Vescovado’, il viaggio di Belushi ha interessato anche il versante orientale della Costiera, con una visita a Le Vigne di Raito, azienda vitivinicola biologica fondata da Patrizia Malanga sulle colline di Vietri sul Mare. La presenza dell’artista è stata documentata dalla stessa cantina, che ha pubblicato alcune fotografie dell’incontro e un messaggio di ringraziamento rivolto all’ospite americano.

Perché Jim Belushi è in Italia

Il viaggio italiano di Jim Belushi è cominciato con un appuntamento dedicato alla sua grande passione per la musica e il 12 ottobre 2026, infatti, l’attore americano si è esibito al Teatro Niccolini di Firenze durante una serata dedicata al blues di Chicago, la città in cui è nato nel 1954 e che ha avuto un ruolo importante nella sua formazione artistica.

Dopo Firenze, l’attore ha raggiunto la Campania, dove ha visitato la storica sartoria Isaia di Casalnuovo di Napoli e incontrato gli artigiani dell’azienda, prima di proseguire il viaggio verso la Costiera Amalfitana. Durante il soggiorno sulla costa, Belushi ha condiviso con i propri follower alcuni momenti della visita, mostrando un lato più spontaneo e informale.

Il video pubblicato da Positano e le fotografie scattate alle Vigne di Raito documentano due tappe del suo itinerario, dalle celebri vedute sul Mediterraneo ai vigneti delle colline di Vietri sul Mare, dove la tradizione vitivinicola conserva un forte legame con il paesaggio e la storia locale.

Quello con l’Italia è un rapporto che ha radici anche nella carriera cinematografica dell’attore. Nel 1990 Belushi fu infatti protagonista di ‘Dimenticare Palermo’, film diretto da Francesco Rosi, nel quale interpretò un politico americano coinvolto in una vicenda legata alla criminalità organizzata.

Il pubblico italiano lo conosce soprattutto per film come ‘Danko’, accanto ad Arnold Schwarzenegger, e ‘Un poliziotto a quattro zampe’, anche se la sua popolarità è cresciuta ulteriormente grazie alla sitcom ‘La vita secondo Jim’, trasmessa per otto stagioni dal 2001 al 2009.

Accanto alla recitazione, Belushi ha sempre riservato uno spazio importante alla musica, soprattutto al blues, una passione che lo lega anche alla memoria del fratello maggiore John Belushi, scomparso nel 1982.

Negli anni ha condiviso il palcoscenico con Dan Aykroyd, storico partner di John nel progetto dei Blues Brothers, contribuendo a mantenere vivo il repertorio musicale reso celebre dal duo.