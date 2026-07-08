Jessica Alba in vacanza all'isola del Giglio: l'avvistamento

Jessica Alba è stata avvistata durante una vacanza all’Isola del Giglio insieme all’attore Danny Ramirez in uno dei punti più noti dell’isola

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Un volto di Hollywood è arrivato in questi giorni nel cuore dell’Arcipelago Toscano: durante una crociera privata, l’attrice Jessica Alba ha fatto tappa all’Isola del Giglio insieme al compagno Danny Ramirez.

Dove è stata vista Jessica Alba all’Isola del Giglio

Secondo quanto riportato da ‘Giglionews.it’, l’attrice statunitense è arrivata lunedì 6 luglio 2026 al Molo Rosso, a Giglio Porto. Con lei c’era Danny Ramirez, attore americano conosciuto dal grande pubblico per alcuni ruoli recenti tra cinema d’azione e produzioni legate all’universo Marvel.

La coppia sarebbe giunta sull’isola a bordo della propria imbarcazione, durante una tappa della crociera privata nell’Arcipelago Toscano.

Dopo lo sbarco, Jessica Alba e Danny Ramirez hanno trascorso alcune ore a Giglio Porto, dove avrebbero passeggiato per un breve tratto sul lungomare prima di fermarsi per il pranzo. Il luogo scelto è stato il ristorante Sopravvento, affacciato nell’area del porto e ben noto a chi frequenta l’isola. La presenza dei due attori ha creato curiosità, anche se la visita è rimasta discreta, senza eventi pubblici né apparizioni annunciate.

Come si legge su ‘Giglionews.it’, “La presenza della coppia non è passata inosservata tra residenti e turisti, anche se la visita si è svolta all’insegna della massima discrezione”. Dopo il pranzo, i due sono tornati a bordo della loro imbarcazione e hanno lasciato l’isola.

L’episodio ha avuto risalto anche perché l’Isola del Giglio, pur essendo una meta turistica molto amata, mantiene un profilo più raccolto rispetto ad altre località mondane della costa e offre uno scenario adatto a chi cerca una sosta breve e lontana dai circuiti più esposti.

Perché Jessica Alba e Danny Ramirez erano al Giglio

La presenza di Jessica Alba e Danny Ramirez al Giglio sarebbe legata a una crociera privata tra le isole dell’Arcipelago Toscano. La coppia si sarebbe fermata sull’isola per alcune ore, prima di tornare a bordo e proseguire la navigazione verso altre destinazioni della zona.

La tappa, quindi, è legata a un momento di vacanza in uno dei tratti di mare più apprezzati della Toscana insulare, e non risulterebbe legata a impegni professionali o promozionali.

Jessica Alba resta una delle figure più riconoscibili di Hollywood. Dopo l’esordio da giovanissima, ha raggiunto la notorietà internazionale con le serie ‘Flipper’ e ‘Dark Angel’ per poi consolidare la sua immagine grazie a film come ‘I Fantastici Quattro’. Negli anni più recenti ha affiancato al lavoro nel cinema un percorso imprenditoriale nel settore dei prodotti per la cura della persona e della casa, diventato molto noto negli Stati Uniti.

Accanto a lei c’era Danny Ramirez, attore sempre più presente nel panorama americano. Il pubblico lo ha conosciuto soprattutto con ‘Top Gun’: Maverick, dove ha interpretato il tenente Mickey “Fanboy” Garcia, e poi attraverso il ruolo di Joaquin Torres, legato alla figura del nuovo Falcon nell’universo Marvel. La sua presenza accanto ad Alba ha reso ancora più riconoscibile l’arrivo della coppia al Giglio.

L’avvistamento ha aperto simbolicamente anche il racconto dell’estate vip sull’isola; negli ultimi anni il Giglio è stato scelto da volti noti italiani e internazionali per la possibilità di vivere il mare in un contesto riservato, senza rinunciare alla forza paesaggistica di un territorio che conserva una propria identità.