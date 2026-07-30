Jennifer Lopez in vacanza a Roma con i figli: l'avvistamento

In pausa dai suoi impegni lavorativi, Jennifer Lopez si gode una rilassante vacanza italiana insieme ai figli Emme e Max: la star è stata avvistata a Roma

Avvolta in un leggero abito di seta bianco e verde, con un fazzoletto in testa a trattenerle i capelli, un paio di maxi occhiali da sole e una borsa di paglia, Jennifer Lopez si aggira tranquilla tra le strade di Roma, come una normalissima turista in visita ai monumenti storici della capitale. Con lei, i figli gemelli Emme e Maximilian David, che tutti chiamano Max: i due ragazzi ormai 18enni sono in attesa di ricominciare a studiare, e nel frattempo si godono una splendida vacanza italiana tra simboli della città, shopping di lusso e un buon gelato rinfrescante. Ecco dove sono stati avvistati Jennifer Lopez e i suoi figli.

Jennifer Lopez a Roma con i figli Emme e Max

Archiviati almeno per il momento i suoi impegni lavorativi, con le riprese del film “The Last Mrs Parrish” ormai giunte a conclusione, Jennifer Lopez è volata in Italia per concedersi qualche giorno di relax. La star ha scelto Roma come meta per la sua vacanza, e con i figli Emme e Max – nati dalla sua relazione con il cantante Marc Anthony – è stata avvistata mentre girava tra le strade della capitale. Una scena piuttosto rara, dal momento che i suoi ragazzi, ormai cresciuti, sono quasi sempre impegnati con i loro studi. In attesa che entrambi tornino al college, si stanno godendo un po’ di tempo assieme alla loro mamma. E, forse proprio per l’aria da semplici turisti che sono riusciti ad indossare, in pochi sembrano averli riconosciuti – o semplicemente nessuno ha avuto il coraggio di disturbare la loro serenità familiare.

La vacanza italiana di Jennifer Lopez a Roma

Ovviamente, la presenza di Jennifer Lopez a Roma non poteva passare del tutto inosservata. Gli avvistamenti sono numerosi: la star ne ha approfittato per visitare alcuni dei monumenti più famosi della capitale, ma anche per fare un po’ di shopping e assaporare le più rinomate prelibatezze italiane. Insieme ai figli, ha fatto tappa al Colosseo per ammirare una delle più fulgide testimonianze dell’antico impero romano. Quindi si è concessa qualche acquisto extra lusso, tra le boutique di alta moda che si trovano in via Condotti. Per affrontare il caldo rovente di questi giorni, Jennifer Lopez e i gemelli si sono poi addentrati nel centro storico con un buon gelato, acquistato presso la gelateria Romeo Gelato Italiano.

Il tour è proseguito tra le viuzze del centro, con una visita alla Fontana di Trevi e alla splendida scalinata di Trinità dei Monti. Secondo quanto riporta il “Messaggero”, la popstar e i suoi figli hanno avuto modo di ammirare i Fori Imperiali e di entrare in Vaticano a porte chiuse, lasciandosi sorprendere dalla maestosità della Cappella Sistina. Dopo una lunga giornata alla scoperta delle bellezze di Roma, Jennifer Lopez è rientrata in hotel – ha alloggiato presso l’Hassler, situato in Piazza di Spagna – giusto il tempo di prepararsi per andare a cena al Moro, dove lei e i gemelli si sono regalati un’esperienza gastronomica all’insegna della cucina romana.

Pare che Jennifer abbia trovato il tempo persino per “fuggire” ad Ostia lontana da sguardi indiscreti, dove avrebbe incontrato un produttore per parlare di un progetto ancora top secret. E la curiosità dei fan, naturalmente, è già alle stelle.