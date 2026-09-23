Jennifer Lopez a cena a Milano, il menù (e la mancia finale)

Jennifer Lopez è nuovamente in Italia e questa volta è stata avvvistata a cena in un noto ristorante di Milano dove ha lasciato una mancia finale

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Jennifer Lopez ha scelto la cucina italiana per concedersi una pausa durante il suo soggiorno a Milano. La cantante, attrice e produttrice statunitense, arrivata nel capoluogo lombardo in occasione di uno degli appuntamenti più attesi della Settimana della Moda, è stata avvistata in un noto ristorante nel cuore di Brera.

Jennifer Lopez a cena a Milano prima di Vogue World

Jennifer Lopez si trovava a Milano per partecipare a Vogue World 2026, la quinta edizione dell’evento internazionale organizzato dalla celebre rivista. L’evento Vogue si è svolto in Galleria Vittorio Emanuele, trasformata per una sera in una grande passerella dedicata alla moda e all’artigianato italiano. La popstar ha preso parte alla manifestazione indossando una scenografica creazione di Dolce & Gabbana ispirata all’immaginario della “Dolce Vita”.

La sera precedente all’evento, Lopez aveva deciso di ritagliarsi alcune ore di tranquillità. Dopo essere uscita dall’hotel Palazzo Parigi, la cantante ha raggiunto La Gioia San Marco, ristorante situato nell’omonima via, nel quartiere di Brera. Il locale non è nuovo alla presenza di personaggi famosi, dato che in passato sarebbe stato scelto anche da Bad Bunny e da altri protagonisti dello spettacolo e dello sport. L’arrivo di Jennifer Lopez non era stato programmato. Secondo quanto raccontato dalla responsabile del ristorante al ‘Corriere della Sera’, intorno alle 21 sarebbe giunta la richiesta di un tavolo per una celebrità internazionale, la cui identità inizialmente non era stata comunicata.

Il locale era già pieno, ma proprio in quel momento si era liberato un tavolo rotondo nel dehors. Poco dopo, in via San Marco sono comparsi gli uomini della sicurezza, seguiti da J.Lo e dal gruppo che l’accompagnava. Gli altri clienti hanno riconosciuto immediatamente l’ospite, ma la cena si è svolta in un clima riservato. Non erano consentite fotografie e i bodyguard sono rimasti nelle vicinanze della cantante per tutta la permanenza nel locale. Lopez, secondo il racconto dello staff, si sarebbe comunque mostrata sorridente e particolarmente gentile con chi si occupava del servizio.

Il menù di Jennifer Lopez e la mancia lasciata al ristorante

La cena di Jennifer Lopez a Milano è durata approssimativamente due ore e al tavolo sono state servite diverse specialità italiane. Tra le portate figuravano la parmigiana alla Tommaso, la burrata accompagnata dalla pappa al pomodoro, il vitello tonnato e i ravioli modenesi preparati in casa. Altre ricostruzioni della serata citano anche una cacio e pepe arricchita con il tartufo. A conquistare in modo particolare la popstar sarebbero stati però due grandi classici: il risotto alla milanese e il tiramisù.

Secondo la testimonianza raccolta dal ‘Corriere della Sera’, Jennifer Lopez avrebbe manifestato più volte il proprio apprezzamento ripetendo: “Buonissimo, thank you”. Una frase semplice, ma sufficiente a raccontare l’atmosfera distesa della serata e l’entusiasmo con cui avrebbe accolto le diverse portate. La cena è stata accompagnata da una bottiglia di vino Guado al Tasso 2023 di Marchesi Antinori. Al termine sono arrivati anche il caffè e alcuni piccoli dolcetti.

A incuriosire maggiormente è stato però ciò che è accaduto al momento del conto. Il pagamento sarebbe stato effettuato da un membro dello staff di Jennifer Lopez, che avrebbe lasciato una mancia considerata generosa ai dipendenti del ristorante. La scelta di un ristorante italiano conferma il rapporto ormai consolidato fra Jennifer Lopez e il nostro Paese. Nel corso degli ultimi mesi l’artista è stata più volte in Italia, a Roma, dove è stata in vacanza con i figli, a Taormina, dove si è esibita durante gli eventi dell’Alta Moda di Dolce & Gabbana, ma anche a Venezia.