Javier Zanetti apre il ristorante Gaucho sul lago Maggiore

Javier Zanetti apre un nuovo locale a Laveno Mombello sul lago Maggiore: Ku by El Gaucho che è insieme ristorante, beach club e cocktail bar

Nuova avventura imprenditoriale per Javier Zanetti: il capitano dell’Inter del Triplete ha aperto Ku by El Gaucho di Laveno Mombello, locale sul lago Maggiore che è insieme ristorante, beach club e cocktail bar.

Javier Zanetti apre un ristorante sul lago Maggiore

Situato sulle rive “varesine” del lago, rappresenta l’evoluzione di El Gaucho, ristorante aperto ormai vent’anni fa a Milano: l’idea alla base è la medesima, quella di portare la gastronomia argentina in Italia, ma con l’aggiunta delle comodità del beach club, come lettini e cabane, per un’esperienza che non si esaurisce al solo ristorante ma offre anche la possibilità di rilassarsi sulle sponde del lago Maggiore.

Come si legge sul sito ufficiale del locale, “sulle rive del lago Maggiore, nella zona del Parco Gaggetto di Laveno Mobello, nasce KU by El Gaucho, il nuovo progetto firmato da Javier Zanetti, pronto a diventare un punto di riferimento unico in un concept contemporaneo che unisce ristorazione, sport, divertimento, relax e benessere”.

E ancora: “KU by El Gaucho offre un’esperienza completa da vivere in ogni momento della giornata, grazie a un’esclusiva selezione di vini e cocktail signature, realizzati in collaborazione con flair bartender. Immerso in una splendida cornice en plein air, il locale dispone inoltre di un’area relax fronte lago con lettini e ombrelloni, oltre a due campi da beach volley, per vivere momenti di svago e benessere in un’atmosfera unica”.

Il cuore dell’esperienza culinaria del nuovo locale di Zanetti sul lago Maggiore è la parrilla, la tradizionale griglia argentina che è anche simbolo di convivialità e cultura gastronomica. La carne non poteva che essere assoluta protagonista: rigorosamente selezionata con cura e proveniente da tagli di alta qualità, viene preparata secondo le tecniche tradizionali, così da esaltarne al massimo il gusto.

Cosa si mangia nel ristorante di Javier Zanetti sul lago Maggiore

Il menu del nuovo locale aperto da Javier Zanetti sul lago Maggiore dovrebbe ricalcare quello del ristorante El Gaucho, uno dei ristoranti di Milano aperti dall’attuale vicepresidente dell’Inter: un’offerta gastronomica con piatti della tradizione argentina, sin dalle Entradas con empanada di carne, pollo, verdura, jamon con torta frita e porzione di prosciutto Pata Negra.

Tartar di Angus, chorizo e provoleta sono tra le specialità che compongono le Entradas al la parilla, mentre per le insalate troviamo la mista classica, la rucola e Grana Padano, l’insalata Obelisco e quella con finocchio, arancia e olive taggiasche.

In piena tradizione argentina, non possono mancare le grandi specialità di carne: dal pollo al limone alla bavetta black angusa, passando per il controfiletto di manzo argentino e il filetto di manzo argentino. E, naturalmente, la grigliata mista con costine di manzo, black angus, controfiletto e salsiccia.

Come contorni, insieme alle intramontabili patatine fritte e alla millefoglie di patate, ci sono anche le verdure grigliate, gli spinaci gratinati con formaggio e provola e l’insalata di verdure a foglia e radici.

Nutrita l’offerta di dolci: i churros con dulce de leche e cioccolato, il tortino caldo di dulce de leche con gelato alla crema, il tortino di mela con gelato alla crema, il tortino di cioccolato fondente valrhona, la crema catalana, il gelato alla crema di mandorle e whisky, il sorbetto della casa realizzato sempre con frutta di stagione e il flan casero di vaniglia con dulce de leche.