Jannik Sinner sta per comprare una villa in Sardegna

Jannik Sinner sarebbe pronto a comprare una villa in Sardegna: il tennista azzurro avrebbe messo nel mirino un immobile di pregio della Gallura

Vacanza in Sardegna per Jannik Sinner che si è preso una piccola pausa per smaltire la delusione del Roland Garros e mettere Wimbledon: il tennista azzurro, oltre a riposarsi, avrebbe approfittato del viaggio per portare avanti una trattativa immobiliare.

Sinner vuole comprare una villa in Sardegna: dove si trova

Dopo l’inaspettata uscita di scena al Roland Garros, causata da un malore che ha pregiudicato il match contro l’argentino Cerundolo, Sinner si è concesso qualche giorno di relax in Sardegna, per poi tornare a Montecarlo e preparare i prossimi impegni.

Il numero uno del ranking ATP ha scelto la Gallura per staccare momentaneamente dal tennis: in Sardegna è arrivato con la compagna, il padre Hanspeter, il fratello Mark e alcuni amici. Secondo quanto riferito da ‘Unione Sarda’, oltre a un po’ di meritata vacanza, il campione altoatesino avrebbe approfittato del viaggio per concludere una trattativa immobiliare.

Sinner avrebbe visitato diverse ville, intenzionato a comprarne una: il tennista sarebbe pronto a chiudere una trattativa per l’acquisto di un immobile di pregio a Porto Rafael, rinomata località affacciata sul mare nel territorio di Palau.

Durante il suo soggiorno in Sardegna, partendo proprio da Porto Rafael, Sinner si sarebbe imbarcato per una giornata tra le isole dell’arcipelago La Maddalena. Nonostante il desiderio di riservatezza, la presenza di Sinner non è passata inosservata: alcuni fan lo hanno riconosciuto e lui ha dato la massima disponibilità, fermandosi a parlare con loro per poi firmare autografi e prestarsi ai selfie di rito, finiti puntualmente sui social.

Non è la prima volta che Sinner sceglie la Sardegna per ricaricare le pile tra un torneo e l’altro: era già stato nel Nord-Est dell’isola durante il mese di luglio del 2025, quando si era recato in Costa Smeralda per un breve periodo di vacanza. La Gallura, quest’anno, rappresenta il luogo ideale per smaltire la delusione del Roland Garros e concentrarsi verso il prossimo obiettivo.

All’orizzonte di Sinner, infatti, c’è Wimbledon: il campione azzurro punta a ripetere la vittoria ottenuta nel 2025 in finale contro Alcaraz, per mettersi definitivamente alle spalle l’amara sconfitta rimediata sulla terra rossa di Parigi, fin qui l’unico ‘neo’ di una stagione che lo ha visto completare l’en plein dei tornei Masters 1000 con il successo agli Internazionali di Roma.

Le proprietà di Sinner in Italia e in Europa

Se si dovesse completare l’acquisto della villa in Gallura, l’immobile di pregio amplierebbe il numero di proprietà di Jannik Sinner in Italia, di cui fanno parte due appartamenti di Milano comprati tramite una delle sue società nel 2025, per un’operazione del valore complessivo di 6,5 milioni di euro.

Pur non dimenticando le proprie radici altoatesine, tra il paese di San Candido dove è nato e la vicina Sesto Pusteria dove è cresciuto e dove risiedono ancora i suoi genitori, Sinner da diverso tempo ha trasferito la propria residenza a Montecarlo.

Sono diversi gli sportivi che vivono nel Principato di Monaco, luogo che oltre a offrire un clima favorevole e alcuni vantaggi fiscali, rappresenta un punto strategico per chi deve viaggiare molto, godendo di apici collegamenti con i principali aeroporti internazionali, comodità molto apprezzata soprattutto dai tennisti.