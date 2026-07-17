Jannik Sinner in Sardegna, villa da sogno e tappa al discount

Jannik Sinner in vacanza in Sardegna dopo la seconda vittoria consecutiva a Wimbledon: relax per il tennista azzurro in vista dei prossimi impegni

Vacanze meritate per Jannik Sinner: dopo aver trionfato sull’erba di Wimbledon, vincendo il torneo del Grande Slam per il secondo anno consecutivo, il tennista azzurro si è concesso qualche giorno di relax in Sardegna, per ricaricarsi in vista dei prossimi impegni.

Vacanza in Sardegna per Sinner, tra villa in Sardegna e tappa al discount

Come detto la meta scelta da Jannik Sinner per le vacanze estive è la Sardegna e più precisamente in Gallura: una meta non casuale per il numero uno del ranking Atp che proprio nel Nord-Est dell’isola ha deciso di mettere radici, perfezionando nelle scorse settimane l’acquisto di una splendida villa a Porto Rafael, una delle località più esclusive e riservate della zona.

La presenza di Sinner sull’isola non è passata inosservata: stando a quanto riportato da ‘La Nuova Sardegna’, il fresco vincitore di Wimbledon è stato avvistato a Palau mentre faceva spesa all’interno di un discount. Episodio che ha sorpreso i presenti e, allo stesso tempo, ha rivelato ancora una volta l’indole di Sinner, tanto determinato in campo, quanto riservato e alla mano fuori.

Il campione altoatesino, confermando la sua grande disponibilità con tutti i fan, è si è fermato per scattare qualche foto con i tifosi che non credevano ai propri occhi, non immaginavano di ritrovarsi il proprio idolo tra i reparti del discount. E dallo staff del supermercato hanno raccontato: “Sinner è venuto qui stamattina e le colleghe si sono fatte le foto con lui, per tutti noi è stata una bellissima sorpresa”.

La Sardegna è diventata ormai una sorta di rifugio per il numero uno al mondo: di recente si era già concesso qualche giorno di riposo in Gallura per smaltire la delusione dell’uscita prematura al Roland Garros, quando era stato sconfitto a sorpresa dall’argentino Cerundolo. In quell’occasione Sinner aveva trascorso una giornata tra le isole dell’arcipelago La Maddalena.

In precedenza il tennista era stato in Sardegna anche nell’estate del 2025, quando nel mese di luglio si era recato in Costa Smeralda dopo la prima vittoria a Wimbledon, arrivata al termine di una finale epica contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, il suo rivale di sempre.

I prossimi impegni di Sinner dopo il bis a Wimbledon

Sinner sfrutterà i pochi giorni di vacanza che ha a disposizione in Sardegna per riposarsi e tornare ad allenarsi, così da potersi presentare al meglio in vista dei prossimi impegni. In dubbio la presenza al Masters 1000 di Montreal, torneo che potrebbe saltare per avere più tempo da dedicare agli allenamenti e iniziare nel migliore dei modi la stagione del cemento.

Ad agosto, infatti, il numero uno al mondo è atteso a Cincinnati, torneo che rappresenta una sorta di antipasto degli US Open, ultimo Slam dell’anno solare. Sinner punta a vincere a Flushing Meadows, dove ha già trionfato nel 2024, conquistando il suo secondo Slam in finale contro l’americano Fritz.

E guardando ancora più in là, a novembre sono in programma le Atp Finals di Torino, quando Sinner sarà chiamato nuovamente a difendere il titolo dopo aver vinto le ultime due edizioni consecutive del torneo.