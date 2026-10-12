Jannik Sinner in Alto Adige: la visita speciale del campione

Ritorno a casa in Alto Adige e visita speciale per Jannik Sinner, mentre prosegue il recupero dall'infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi

Jannik Sinner è tornato a casa: mentre procede il recupero dall’infortunio che lo ha costretto a saltare l’ultima fase della stagione e rinunciare a diversi tornei, il tennista azzurro ha deciso di fare ritorno nella sua Sesto Pusteria in Alto Adige e far visita agli amici di sempre e alla sua famiglia.

Sinner torna a casa in Alto Adige: la visita speciale

Tornato a casa per proseguire la marcia di avvicinamento che lo riporterà di nuovo sui campi da tennis di tutto il mondo, Sinner è stato protagonista di una visita davvero speciale: il due volte vincitore di Wimbledon ha deciso di fare un salto al campo di allenamento dell’Obopuschtra SG 3 Zinne, la squadra di calcio che milita nella seconda divisione in Alto Adige.

Non è la prima volta che Sinner va a trovare il club locale: quando torna a casa e ha l’occasione, ne approfitta sempre per recarsi agli allenamenti per ritrovare gli amici d’infanzia. Stavolta la sua visita è stata documentata da una foto del tennista in posa con tutti i calciatori della squadra. L’immagine è stata puntualmente postata sui social, con un augurio di pronta guarigione per Jannik:

“All’inizio della settimana abbiamo avuto il piacere di ospitare Jannik Sinner durante il nostro allenamento – si legge nel post Instagram dell’Obopuschtra SG 3 Zinne – non era la sua prima volta da noi, ogni volta che ne ha occasione, Jannik passa sempre a trovarci volentieri e questo, ovviamente, ci rende particolarmente felici. Caro Jannik, ti auguriamo una pronta e buona guarigione così che tu possa tornare alla carica al massimo nella prossima stagione!”.

Quando tornerà a giocare Sinner dopo l’infortunio

Dopo aver rinunciato ad alcuni tornei per un problema al ginocchio, compreso l’ultimo slam di Flushing Meadows, Jannik Sinner ha annunciato la chiusura anticipata della sua stagione, dando l’appuntamento ai fan direttamente nel 2027. L’annuncio è arrivato tramite i suoi canali social:

“Io e i miei dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio – ha dichiarato il tennista azzurro – questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito. Gli ultimi anni, specialmente nella parte finale a Torino, mi hanno dato tante belle sensazioni ed emozioni, mentre quest’anno sarà molto diverso. In questo momento, però, ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò tutto il possibile per ritornare al 100%, vi ringrazio in anticipo per il vostro supporto, spero di vedervi presto in campo”.

Sinner, dunque, rinuncia anche alla partecipazione alle ATP Finals di Torino, dove si sarebbe presentato da campione in carica: l’obiettivo è quello di superare l’infortunio nel migliore dei modi, recuperare la forma e presentarsi ai nastri di partenza nel 2027 ancora più carico di prima.

Lo stop gli costerà anche la testa della classifica del ranking ATP, con Sinner che perderà il primo posto in favore del tedesco Alexander Zverev. Il rientro di Sinner potrebbe avvenire in occasione del torneo Atp di Brisbane in programma dal 3 al 10 gennaio: un appuntamento cruciale che gli consentirà di testare il ginocchio in vista del primo slam dell’anno, gli Australian Open.