James Blunt viene a vivere in Italia? La rivelazione del cantante

James Blunt racconta perché vorrebbe vivere in Italia e ripercorre il legame speciale con il nostro Paese, nato agli esordi della sua carriera musicale

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Il rapporto tra James Blunt e l’Italia sembra andare ben oltre la musica, tanto che durante un’intervista rilasciata in occasione dell’uscita del suo nuovo album, il cantautore britannico ha ripercorso il legame con il nostro Paese, lasciandosi andare anche a una dichiarazione inaspettata.

Cosa ha detto James Blunt sul pubblico italiano

L’occasione per parlare dell’Italia è arrivata durante un’intervista concessa a ‘Tgcom24’, alla quale James Blunt ha partecipato in collegamento da Ibiza, l’isola spagnola dove trascorre metà dell’anno, dal momento che per i restanti sei mesi il cantante risiede in Svizzera, a Verbier, località alpina nella quale ha anche lavorato alla realizzazione del suo nuovo progetto discografico.

Il 6 novembre 2026 uscirà infatti ‘Airplane Mode’, un album che segna una fase diversa del suo percorso artistico, poiché Blunt ha scelto di allontanarsi dalle consuete dinamiche degli studi di registrazione londinesi, ricavando spazi dedicati alla musica nelle proprie abitazioni di Ibiza e Verbier per lavorare con maggiore libertà e concentrarsi sulle esperienze personali.

L’uscita del disco sarà accompagnata da un tour europeo che farà tappa anche nel nostro Paese, con due concerti già annunciati. Il primo appuntamento italiano è previsto per sabato 27 febbraio 2027 all’Unipol Forum di Milano, mentre il giorno successivo il cantautore salirà sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze.

Proprio la prospettiva di tornare a esibirsi davanti ai fan italiani ha offerto a Blunt l’occasione per soffermarsi sul rapporto con gli spettatori; come si legge su ‘Tgcom24’, il cantante ha dichiarato: “Sono sempre davvero entusiasta di suonare in Italia.”

E ha proseguito: “Sono britannico e il pubblico britannico è un po’ riservato e silenzioso, mentre quello italiano è l’opposto perché voi avete la musica nel sangue. Qualsiasi musicista ve lo ripeterà all’infinito: suonare nel vostro Paese significa farlo davanti a persone che cantano ogni singola parola, che ti tirano su quando sei preoccupato e giù di morale, che vivono la performance quanto te. E questo è un onore, un piacere e una gioia assoluta.”

Perché James Blunt vorrebbe trasferirsi in Italia

Il cantautore ha ricordato il ruolo avuto dall’Italia nella sua affermazione musicale: “Ma per me la storia con l’Italia va ancora più in profondità, perché io giro il mondo in tour, ma il posto in cui tutto è iniziato per me è il vostro Paese”.

Il rapporto di James Blunt con l’Italia risale infatti agli esordi della sua carriera internazionale, quando una delle sue prime canzoni trovò proprio nel mercato italiano un’accoglienza particolarmente favorevole che contribuì ad avvicinarlo a un pubblico che avrebbe continuato a seguirlo anche negli anni successivi.

Prosegue il racconto: “Avevo fatto uscire una canzone intitolata High e, mentre nel resto del mondo all’inizio faticava a ingranare, in Italia era diventata immediatamente una hit. Credo sia successo perché era stata scelta per uno spot pubblicitario. Da quel momento, e quindi fin dall’inizio, gli italiani mi hanno invitato a suonare.”

Quel primo successo ha rappresentato l’inizio di una frequentazione artistica che prosegue ancora oggi, come dimostrano le nuove date previste a Milano e Firenze.

Nel corso dell’intervista, però, il cantante ha ampliato il discorso anche agli aspetti dell’Italia che apprezza al di fuori dei palcoscenici, fino a immaginare la possibilità di sceglierlo come luogo in cui abitare.

“Il vostro Paese è un posto incredibile. Potrei riempire di complimenti gli italiani per tutto il giorno. Avete un’architettura straordinaria, un cibo fantastico, una posizione geografica meravigliosa. Siete tutti bellissimi, ragazzi e ragazze. Se non vivessi a Ibiza, verrei a vivere in Italia”.