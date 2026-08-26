Ivanka Trump in vacanza in Costa Smeralda: Porto Cervo blindata

Ivanka Trump trascorre le vacanze con Jared Kushner nella splendida Costa Smeralda e Porto Cervo rafforza controlli e misure di sicurezza locali

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La Costa Smeralda torna protagonista dell’estate internazionale con l’arrivo di Ivanka Trump e del marito Jared Kushner, che avrebbero scelto Porto Cervo per alcuni giorni di vacanza sotto una sorveglianza rafforzata e ferrei controlli predisposti nelle aree interessate dai loro spostamenti.

Perché Porto Cervo è blindata per Ivanka Trump

Non capita tutti i giorni che Porto Cervo accolga la figlia del presidente degli Stati Uniti e l’arrivo di Ivanka Trump ha richiesto un dispositivo di sicurezza più articolato del consueto.

Nella località gallurese sono stati così predisposti controlli e verifiche preventive nelle aree interessate dai suoi spostamenti, in linea con i protocolli di protezione previsti per personalità di questo livello.

I controlli avrebbero interessato soprattutto l’area del Porto Vecchio, uno dei punti centrali della vita estiva della località, con verifiche anche nei pressi di Langosteria.

A confermare la presenza di Ivanka Trump e Jared Kushner, il genero di Trump, in Costa Smeralda è stato Tilman J. Fertitta, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, che in questi giorni si trova a Porto Cervo con il Boardwalk, il suo yacht ormeggiato alla banchina del Porto Vecchio. Fertitta ha raccontato di avere incontrato la coppia a bordo dopo essere venuto a conoscenza del loro arrivo soltanto in un secondo momento.

Come si legge su ‘Il Secolo XIX’, l’ambasciatore ha spiegato: “Io non ne sapevo nulla finché qualcuno non me l’ha detto ma sono venuti qui a bordo a bere qualcosa”. L’incontro ha così fornito una conferma diretta della tappa sarda della coppia, sulla quale fino a quel momento erano circolate soprattutto indiscrezioni.

Il Boardwalk si trova in Italia nell’ambito del Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy tour, iniziativa organizzata in vista delle celebrazioni per i 250 anni dell’indipendenza americana. La presenza dell’imbarcazione dell’ambasciatore e quella della famiglia Kushner si sono quindi incrociate a Porto Cervo, una delle destinazioni più frequentate dal turismo internazionale durante i mesi estivi.

Dove è stata Ivanka Trump prima della Costa Smeralda

La Sardegna arriva dopo un’altra tappa italiana della vacanza di Ivanka Trump e Jared Kushner. Nelle settimane precedenti la famiglia aveva trascorso alcuni giorni in Sicilia, dove Ivanka aveva condiviso sui propri canali social alcune immagini scattate durante il soggiorno a Taormina. La coppia aveva inoltre partecipato al Google Camp organizzato al Verdura Resort di Sciacca.

Dopo la Sicilia, l’itinerario avrebbe dunque proseguito verso la Sardegna e, in particolare, verso la Gallura. Secondo le informazioni circolate sulla stampa, tra i programmi della permanenza potrebbero esserci escursioni nell’Arcipelago di La Maddalena e alcune serate a Porto Cervo.

Non sono stati diffusi dettagli ufficiali sugli spostamenti della famiglia, anche per ragioni di sicurezza. Difatti, la scelta della Costa Smeralda conferma però il forte richiamo di un territorio che ogni estate accoglie personalità del mondo dello spettacolo, della politica e dell’imprenditoria nazionale e internazionale.

Per Ivanka Trump e Jared Kushner, la tappa di Porto Cervo rappresenta quindi un’altra fase della vacanza europea, accompagnata da controlli rafforzati e da un dispositivo di protezione calibrato sulla presenza della figlia del presidente degli Stati Uniti.