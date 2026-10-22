I 10 italianismi più diffusi al mondo: la classifica
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In occasione della Settimana della Lingua Italiana nel mondo (dal 19 al 25 ottobre 2026) il progetto Onde – Parole italiane in viaggio della Fondazione Treccani Cultura ha svelato quali sono i 10 italianismi più diffusi al mondo: si tratta della classifica che rivela le parole italiane diventate di uso comune in altre lingue, portando con sé storie di tradizioni, invenzioni e scoperte. Il progetto è realizzato in accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e rappresenta una sorta di mappa dell’influenza culturale che l’Italia ha esercitato nel tempo a livello mondiale, spesso anche senza rendersene conto.
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