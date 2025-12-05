Che cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2025

Dai personaggi famosi che in questi ultimi mesi si sono distinti nel loro campo (o per un gossip succulento) alle più gustose ricette da provare per sorprendere gli ospiti: quali sono state le ricerche degli italiani su Google nel 2025? È già tempo di tirare le somme e, attraverso i dati raccolti online, di individuare i trend che hanno contraddistinto l’anno che sta ormai per finire. La campagna “Un anno di ricerche” di Google ci aiuta a fare luce su quali sono gli interessi e le curiosità degli italiani: ecco cosa è emerso.