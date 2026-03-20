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L'Italia è sesta al mondo per numero di miliardari: la classifica

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

C’è anche l’Italia nella classifica di Forbes dedicata ai Paesi con più miliardari al mondo: nella graduatoria aggiornata al 2026 occupa la sesta posizione. Nella gallery scopriamo la nuova Top Ten.

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