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L'Italia è sesta al mondo per numero di miliardari: la classifica
C’è anche l’Italia nella classifica di Forbes dedicata ai Paesi con più miliardari al mondo: nella graduatoria aggiornata al 2026 occupa la sesta posizione. Nella gallery scopriamo la nuova Top Ten.
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