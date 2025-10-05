L'Italia scala la classifica dei Paesi più visitati al mondo: con 58 milioni di arrivi internazionali si appresta a passare dal quinto al quarto posto

L’Italia scala la classifica dei Paesi più visitati al mondo: con 58 milioni di arrivi internazionali è quinta a livello mondiale e si appresta a raggiungere a breve la quarta posizione. L’exploit italiano emerge dal Global Summit del World Travel&Tourism Council (Wttc) che quest’anno, per la prima volta, si svolge proprio sul territorio italiano, all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Paesi più visitati al mondo, l’Italia scala la classifica: i dati

La nuova edizione del Global Summit fotografa la situazione del turismo a livello internazionale: l’Italia si appresta a diventare il quarto Paese più visitato, aumentando ulteriormente il proprio appeal. Il nostro Paese è anche primo in Europa per competitività turistica regionale e secondo per la presenza di visitatori nel Vecchio Continente.

Secondo il rapporto Wttc’s Economic Impact 2025 Global Trends, il contributo del turismo al PIL italiano è previsto in crescita: dovrebbe raggiungere un valore di 237,4 miliardi di euro al termine del 2025, contro i 228,5 miliardi di euro dell’anno scorso. Tali dati mantengono l’Italia saldamente nella Top Ten a livello globale.

In crescita anche i numeri relativi all’occupazione, mentre la spesa dei turisti stranieri nel nostro Paese dovrebbe superare quota 60 miliardi di euro quest’anno, andando così a consolidare la presenza italiana nelle prime sei destinazioni al mondo per spesa dei visitatori internazionali.

Tanti i temi affrontati all’Auditorium: dal fenomeno dell’overtourism alla riqualificazione dell’offerta turistica grazie alle risorse del Pnrr, passando per la destagionalizzazione e la diversificazione dell’offerta e la regolamentazione degli affitti brevi.

Gli interventi di Giorgia Meloni e Daniela Santanchè

Grande soddisfazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, presenti all’apertura dell’evento all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

La Meloni, come riferito da ‘Ansa’, ha dichiarato: “Oggi l’Italia è la prima nazione europea per competitività turistica regionale, la seconda in Europa per presenze turistiche. Con quasi 58 milioni di arrivi internazionali siamo al quinto posto nella classifica globale dei Paesi più visitati e ci apprestiamo a scalare un’altra posizione. Numeri che ci rendono fieri del lavoro che abbiamo fatto ma che ancora non ci bastano. Noi siamo italiani e non fa parte del nostro DNA accontentarci”.

La Premier ha inoltre ricordato: “In passato non sempre il turismo è stato adeguatamente valorizzato, a volte è stato trascurato, a volte è stato persino snobbato, ed è il motivo per il quale all’atto della formazione di questo governo abbiamo voluto che questo settore avesse piena dignità, potendo finalmente contare su un ministero autonomo che avesse un proprio portafoglio, capace di porsi come una guida nelle scelte strategiche, soggetto di coordinamento di quelle politiche intersettoriali che del turismo sono chiaramente precondizione e opportunità per ulteriore sviluppo”.

A manifestare la propria soddisfazione è stata anche Daniela Santanchè: “Viaggiare vuol dire conoscere altre culture e questo è uno strumento straordinario per crescere. Il contatto con chi non si conosce è qualcosa che insegna a superare i tuoi limiti. Siamo tutti turisti, viaggiatori del tempo e dell’anima. Tutti abbiamo il desiderio di conoscere, di spingerci oltre l’ignoto. Siamo tutti piccoli Ulisse ma la nostra Odissea può essere un viaggio felice”.