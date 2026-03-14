Italia seconda in Europa per presenze turistiche: le città top
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Turismo da record in Italia: il nuovo rapporto stilato dall’Istat, che si basa sui dati raccolti nel 2024, racconta di un Paese tornato ad accogliere visitatori da ogni parte del mondo, battendo ogni precedente primato nel numero di presenze turistiche. Nel corso dei 12 mesi presi in considerazione, sono stati infatti registrati 139,6 milioni di arrivi e 466,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive. Si consolida così la crescita nel settore turistico, soprattutto per quanto riguarda la componente internazionale. E a livello europeo, l’Italia si aggiudica il secondo posto per numero di pernottamenti.
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