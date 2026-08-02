Ispirato ad una delle figure più importanti della cristianità, nasce il Cammino di San Francesco: scopriamo le tappe di questo itinerario spirituale

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Sulle orme di San Francesco d’Assisi, alla scoperta di panorami incantevoli e luoghi di spiritualità considerati un simbolo della tradizione francescana: nasce così il Cammino di Francesco, chiamato anche “Cammino della Luce”, un progetto volto a patrocinare il turismo sostenibile e a valorizzare l’intera rete di sentieri – tutti percorribili a piedi – che raccontano la storia del santo e dell’ordine ad esso ispirato. Ecco le tappe del Cammino di Francesco.

Cos’è il Cammino di Francesco e dove si trova

Il 30 luglio 2026 nasce ufficialmente il Cammino di Francesco, inaugurato con una conferenza stampa che si è tenuta a Roma alla presenza delle principali figure istituzionali. In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, trova pieno sviluppo uno dei più interessanti progetti del Comitato Nazionale, che ha come obiettivo quello di “valorizzare e mettere in rete un patrimonio diffuso di percorsi, offrendo una visione organica e condivisa dell’eredità francescana” – come si legge sul sito del Ministero del Turismo.

“Con la nascita del Cammino di Francesco l’Italia si arricchisce di un grande itinerario spirituale che si snoda per oltre mille chilometri, attraverso i luoghi e i valori che hanno reso San Francesco figura di riferimento mondiale. È l’Italia che si fa cammino. È l’anima della Nazione che si racconta al mondo attraverso Francesco. Il turismo spirituale è per noi una grande opportunità. È turismo lento, diffuso, sostenibile, in continua crescita, il più ricercato dai viaggiatori” – ha spiegato Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo.

Il Cammino di Francesco non è un unico itinerario, bensì l’insieme di alcuni dei più importanti tracciati originariamente percorsi dal santo, per un totale di ben 1.546 chilometri che si snodano tra 6 regioni italiane – l’Abruzzo, l’Emilia Romagna, il Lazio, le Marche, la Toscana e l’Umbria. È un viaggio che racconta il patrimonio culturale e spirituale donatoci in eredità da San Francesco d’Assisi, attraversando i luoghi simbolici della sua tradizione, in piena armonia con la natura, in grado di offrire un’esperienza immersiva unica al mondo.

Le tappe del Cammino di Francesco

Nei suoi oltre 1.500 chilometri, il Cammino di Francesco si sviluppa in diversi itinerari che hanno visto il passaggio del santo, attraverso i suoi luoghi e la sua storia secolare. Ciascun percorso ha come tappa finale Assisi, la piccola città perugina in cui San Francesco visse e morì, fondando l’ordine spirituale che porta il suo nome. Scopriamo tutti i tracciati che compongono il Cammino: