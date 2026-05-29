In Italia arriva la moneta da 6 euro: significato e quanto costa

In occasione di un doppio anniversario di grande importanza, la Zecca di Stato ha coniato una nuova moneta da 6 euro: scopriamo il suo significato

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Una nuova moneta commemorativa, parte della collezione 2026 della Zecca di Stato, celebra congiuntamente gli 80 anni della Repubblica Italiana e del diritto di voto alle donne. Due eventi che hanno segnato la storia del nostro Paese, e che oggi rimangono impressi nell’argento di una coniazione destinata a finire nelle mani di collezionisti e appassionati di numismatica. La moneta ha un valore nominale di 6 euro, ma per le sue caratteristiche e per il grande significato che vi si cela resta un pezzo da collezione di inestimabile importanza.

Il significato della moneta per Repubblica e voto delle donne

La collezione numismatica 2026, che include già pezzi di grandissimo valore come le coniazioni emesse per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, si arricchisce ora di un altro esemplare. La nuova moneta, dal valore nominale di 6 euro, celebra due importanti ricorrenze per il nostro Paese, entrambe risalenti al 1946: stiamo parlando degli 80 anni della Repubblica Italiana e degli 80 anni del diritto di voto alle donne. Queste due date, che hanno fatto la storia, vengono commemorate con un pezzo da collezione dal grandissimo valore simbolico.

La moneta da 6 euro, emessa dal Ministero dell’Economia e realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, presenta caratteristiche che la rendono ben riconoscibile, un vero e proprio omaggio a due degli avvenimenti più importanti della storia d’Italia. Il design è stato firmato dall’artista Silvia Ciucci, che ha impresso nella moneta alcuni dei simboli rappresentativi dell’identità nazionale e dell’emancipazione femminile.

Sul dritto, troviamo una giovane donna che trae ispirazione dall’Italia trionfante, il fregio pittorico ad opera di Giulio Aristide Sartorio che campeggia nella sala principale di Montecitorio. La figura femminile, ritratta con le braccia aperte, tiene nella sua mano la stella presente sull’emblema della Repubblica Italiana: da essa si sprigionano “raggi di luce simboli di grandezza”, si legge sul sito della Zecca dello Stato. La giovane donna è racchiusa all’interno di un cerchio e di un quadrato, che simboleggiano “cielo e terra, stabilità e potenza”, mentre nel giro si legge “80° ANNIVERSARIO” e “REPUBBLICA ITALIANA”.

Sul rovescio, dedicato al suffragio femminile, sono rappresentati i volti di tre donne che simboleggiano tre diverse generazioni: accanto ad essi, la stella della Repubblica Italiana che irradia raggi di luce. Nel giro, compaiono due frasi di grande importanza: a sinistra si legge “FORZA DI DONNA”, a destra “LUCE DI GIUSTIZIA”. Infine, in alto è posta la scritta “DIRITTO DI VOTO”, mentre in basso le date “1946-2026” separate dal simbolo di una bilancia, che rappresenta la giustizia sociale. Qui è impresso anche il valore nominale della moneta, pari a 6 euro.

Dove comprare la moneta da 6 euro e quanto costa

La nuova moneta da 6 euro, che celebra la Repubblica Italiana e il diritto di voto alle donne, può essere acquistata sul sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le prevendite sono state aperte già l’11 marzo 2026, sebbene la disponibilità è arrivata solamente il 19 maggio 2026. La moneta è realizzata in argento 999‰, con bordo dalla zigrinatura fine e finitura Fior di Conio. I 5.000 esemplari coniati vengono venduti in un elegante astuccio scuro, e il prezzo d’acquisto è di 130 euro.