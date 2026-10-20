La migliore meta per un viaggio culturale in Europa è l'Italia
L'Italia è stata eletta la migliore meta per un viaggio culturale in Europa: ha sbaragliato la concorrenza di altre sei Nazioni del Vecchio Continente
Grande risultato per l’Italia, eletta la migliore meta per un viaggio culturale in Europa: il nostro Paese ha ottenuto il premio Europe’s Leading Cultural Destination 2026, prestigioso riconoscimento che aveva già ricevuto nel 2024 e nel 2022. L’Italia è stata incoronata durante la cerimonia dei premi World Travel Awards che si è svolta il 17 ottobre presso lo Hyatt Regency Kotor Bay Resort a Kotor, in Montenegro. Nella stessa serata è stato assegnato anche il premio alla migliore città per un viaggio culturale, dove l’Italia era in lizza con due candidature.
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