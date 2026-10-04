Italia migliore destinazione spa al mondo: gli Awards 2026
L'Italia è stata eletta come la migliore destinazione spa al mondo in occasione dei prestigiosi World Spa Awards del 2026: ecco tutti i premiati
Trionfo tricolore ai premi World Spa Awards del 2026: l’Italia è stata eletta come la migliore destinazione spa al mondo, spodestando Dubai che aveva vinto le precedenti quattro edizioni.
L’Italia è la migliore destinazione spa al mondo
Il premio World’s Best Spa Destination 2026 riguarda una meta intera: quest’anno è andato all’Italia che si distingue come patria internazionale del mondo delle spa; il nostro Paese ha vinto automaticamente anche il premio riservato alla migliore destinazione europea.
I vari riconoscimenti sono divisi in mondiali, europei e nazionali. Per quanto riguarda i premi mondiali, sono state insignite tre strutture del nostro Paese: Lefay SPA World at Lefay Resort & SPA Dolomiti è stato eletto World’s Best Resort Spa 2026; Palazzo Fiuggi ha ricevuto il premio World’s Best Wellness Retreat 2026; a Grotta Giusti Thermal Spa Resort è andato il premio World’s Best Thermal Grotto Spa 2026.
Sono due i premi continentali ricevuti da strutture italiane: Europe’s Best Resort Spa 2026 andato a Lefay SPA World at Lefay Resort & SPA Dolomiti ed Europe’s Best Wellness Retreat 2026 a Palazzo Fiuggi. Cinque, invece, i riconoscimenti nazionali: Italy’s Best Resort Spa 2026 a Lefay SPA World at Lefay Resort & SPA Dolomiti; Italy’s Best Hotel Spa 2026 a The Spa at Mandarin Oriental, Lago di Como; Italy’s Best Wellness Retreat 2026 a Palazzo Fiuggi; Italy’s Best Day Spa 2026 a ChorusLife Immersive SPA; Italy’s Best Country House Hotel Spa 2026 a COMO Shambhala Castello Del Nero.
Palazzo Fiuggi è una delle due strutture più ricorrenti tra le italiane premiate: si trova nel Lazio e vanta circa 6.000 metri quadrati riservati al benessere; tra i percorsi proposti ci sono programmi personalizzati che riguardano la longevità, la rigenerazione, il detox e la gestione del peso. Anche Lefay SPA World, situato all’interno del Lefay Resort & SPA Dolomiti di Pinzolo, ha ricevuto diversi riconoscimento: il centro di circa 5.000 metri quadrati vanta saune, piscine, aree dedicate al relax e zone per il fitness.
I premi internazionali riguardano luoghi e contesti molto diversi tra loro: a New York, inserita di recente nella classifica delle città più intelligenti al mondo, la Guerlain Wellness Spa del Waldorf Astoria ha ottenuto il premio mondiale per le spa d’hotel, in Austria, invece, è stata scelta SPA 3000, struttura situata all’interno dell’AQUA DOME di Langenfeld, per la categoria dedicata alle spa termali e minerali
World Spa Awards 2026, tutti i premi italiani
Di seguito scopriamo tutti i premi vinti dall’Italia e dalle strutture italiane in occasione della nuova edizione dei prestigiosi World Spa Awards.
World’s Best Spa Destination 2026
- Italia
World’s Best Resort Spa 2026
- Lefay SPA World at Lefay Resort & SPA Dolomiti
World’s Best Wellness Retreat 2026
- Palazzo Fiuggi
World’s Best Thermal Grotto Spa 2026
- Grotta Giusti Thermal Spa Resort
Europe’s Best Spa Destination 2026
- Italia
Europe’s Best Resort Spa 2026
- Lefay SPA World at Lefay Resort & SPA Dolomiti
Europe’s Best Wellness Retreat 2026
- Palazzo Fiuggi
Italy’s Best Resort Spa 2026
- Lefay SPA World at Lefay Resort & SPA Dolomiti
Italy’s Best Hotel Spa 2026
- The Spa at Mandarin Oriental, Lago di Como
Italy’s Best Wellness Retreat 2026
- Palazzo Fiuggi
Italy’s Best Day Spa 2026
- ChorusLife Immersive SPA
Italy’s Best Country House Hotel Spa 2026
- COMO Shambhala Castello Del Nero.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Le città più intelligenti al mondo, 2 italiane in classifica
-
Carrara chiamata col nome fascista Apuania sulla carta d'identità
-
Ilary Blasi si sposa a Ravello, la reazione nel borgo è virale
-
Boom di funghi porcini in Liguria: il maxi raccolto
-
Dove vivono Andreas Muller e Veronica Peparini: la casa a Roma
-
Nuovo allarme pasta in Italia: cosa succede tra grano ed energia
-
Dove vive Luis Sal: l'appartamento in centro a Bologna
-
Turisti stranieri in Italia: città preferite nazione per nazione
-
Quanto costa mangiare al ristorante Caporivo di Gennaro Esposito