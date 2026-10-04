Italia migliore destinazione spa al mondo: gli Awards 2026

L'Italia è stata eletta come la migliore destinazione spa al mondo in occasione dei prestigiosi World Spa Awards del 2026: ecco tutti i premiati

Trionfo tricolore ai premi World Spa Awards del 2026: l’Italia è stata eletta come la migliore destinazione spa al mondo, spodestando Dubai che aveva vinto le precedenti quattro edizioni.

L’Italia è la migliore destinazione spa al mondo

Il premio World’s Best Spa Destination 2026 riguarda una meta intera: quest’anno è andato all’Italia che si distingue come patria internazionale del mondo delle spa; il nostro Paese ha vinto automaticamente anche il premio riservato alla migliore destinazione europea.

I vari riconoscimenti sono divisi in mondiali, europei e nazionali. Per quanto riguarda i premi mondiali, sono state insignite tre strutture del nostro Paese: Lefay SPA World at Lefay Resort & SPA Dolomiti è stato eletto World’s Best Resort Spa 2026; Palazzo Fiuggi ha ricevuto il premio World’s Best Wellness Retreat 2026; a Grotta Giusti Thermal Spa Resort è andato il premio World’s Best Thermal Grotto Spa 2026.

Sono due i premi continentali ricevuti da strutture italiane: Europe’s Best Resort Spa 2026 andato a Lefay SPA World at Lefay Resort & SPA Dolomiti ed Europe’s Best Wellness Retreat 2026 a Palazzo Fiuggi. Cinque, invece, i riconoscimenti nazionali: Italy’s Best Resort Spa 2026 a Lefay SPA World at Lefay Resort & SPA Dolomiti; Italy’s Best Hotel Spa 2026 a The Spa at Mandarin Oriental, Lago di Como; Italy’s Best Wellness Retreat 2026 a Palazzo Fiuggi; Italy’s Best Day Spa 2026 a ChorusLife Immersive SPA; Italy’s Best Country House Hotel Spa 2026 a COMO Shambhala Castello Del Nero.

Palazzo Fiuggi è una delle due strutture più ricorrenti tra le italiane premiate: si trova nel Lazio e vanta circa 6.000 metri quadrati riservati al benessere; tra i percorsi proposti ci sono programmi personalizzati che riguardano la longevità, la rigenerazione, il detox e la gestione del peso. Anche Lefay SPA World, situato all’interno del Lefay Resort & SPA Dolomiti di Pinzolo, ha ricevuto diversi riconoscimento: il centro di circa 5.000 metri quadrati vanta saune, piscine, aree dedicate al relax e zone per il fitness.

I premi internazionali riguardano luoghi e contesti molto diversi tra loro: a New York, inserita di recente nella classifica delle città più intelligenti al mondo, la Guerlain Wellness Spa del Waldorf Astoria ha ottenuto il premio mondiale per le spa d’hotel, in Austria, invece, è stata scelta SPA 3000, struttura situata all’interno dell’AQUA DOME di Langenfeld, per la categoria dedicata alle spa termali e minerali

World Spa Awards 2026, tutti i premi italiani

Di seguito scopriamo tutti i premi vinti dall’Italia e dalle strutture italiane in occasione della nuova edizione dei prestigiosi World Spa Awards.

World’s Best Spa Destination 2026

Italia

World’s Best Resort Spa 2026

Lefay SPA World at Lefay Resort & SPA Dolomiti

World’s Best Wellness Retreat 2026

Palazzo Fiuggi

World’s Best Thermal Grotto Spa 2026

Grotta Giusti Thermal Spa Resort

Europe’s Best Spa Destination 2026

Italia

Europe’s Best Resort Spa 2026

Lefay SPA World at Lefay Resort & SPA Dolomiti

Europe’s Best Wellness Retreat 2026

Palazzo Fiuggi

Italy’s Best Resort Spa 2026

Lefay SPA World at Lefay Resort & SPA Dolomiti

Italy’s Best Hotel Spa 2026

The Spa at Mandarin Oriental, Lago di Como

Italy’s Best Wellness Retreat 2026

Palazzo Fiuggi

Italy’s Best Day Spa 2026

ChorusLife Immersive SPA

Italy’s Best Country House Hotel Spa 2026