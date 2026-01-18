Le isole Eolie sbarcano a Times Square con una campagna che attraverso una comunicazione mirata valorizza il territorio e promuove un turismo sostenibile

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Un arcipelago italiano ha trovato spazio in uno dei luoghi più osservati al mondo! Tra fine 2025 e inizio 2026, le isole Eolie sono comparse a Times Square attraverso una campagna internazionale che ha acceso i riflettori su un progetto di promozione territoriale pensato per parlare a un pubblico globale, in un momento strategico dell’anno.

Come le Eolie hanno conquistato Times Square

La presenza delle Eolie a Times Square è stata il risultato di un’operazione di comunicazione strutturata, sviluppata all’interno del progetto Estateolie.

Dopo una prima fase di visibilità nazionale, con campagne realizzate a Milano, il brand ha scelto di approdare a New York, puntando su uno dei maxi schermi più centrali della città, situato al 1560 di Broadway, tra la 46ª e la 47ª Strada, nel cuore di Duffy Square.

Lo spot è stato programmato in due momenti distinti, il 26 dicembre 2025 e il 3 gennaio 2026, in un periodo caratterizzato da un’elevata affluenza turistica. Le immagini sono state trasmesse a intervalli regolari per 24 ore consecutive, con una durata pensata per adattarsi ai tempi rapidi e alla forte competizione visiva di Times Square, mentre la scelta di una presenza ripetuta e cadenzata ha permesso al messaggio di emergere in uno degli spazi mediatici più affollati al mondo.

Alla base del progetto c’è un obiettivo preciso: incentivare e destagionalizzare il turismo nell’arcipelago eoliano. La campagna ha cercato infatti di raccontare le Eolie come esperienza complessiva, fatta di paesaggi, atmosfere e identità culturale.

In questo senso, Estateolie è stato concepito come un progetto editoriale e digitale, affiancato da una piattaforma web e da un’app dedicate, entrambe gratuite, pensate per accompagnare il visitatore nella scoperta del territorio.

L’ideazione e il coordinamento dell’iniziativa hanno seguito una linea narrativa chiara, orientata a rendere immediatamente riconoscibile l’immagine delle Eolie anche in pochi secondi di esposizione. La campagna ha così trasformato un contesto frenetico come Times Square in una vetrina capace di ospitare un racconto mediterraneo, mantenendo coerenza tra messaggio, immagini e obiettivi di promozione territoriale.

Perché Times Square è una vetrina chiave per le Eolie

Times Square rappresenta uno dei principali snodi della comunicazione globale, attraversato ogni giorno da un pubblico internazionale e caratterizzato da una forte capacità di amplificazione mediatica.

Portare le Eolie in questo contesto ha significato inserirle in un circuito di visibilità capace di superare i confini nazionali, parlando a viaggiatori potenziali provenienti da mercati diversi come già avvenuto per la promozione della Puglia a Times Square.

Al centro della campagna è comparsa Giulia Finocchiaro, giovane modella originaria di Lipari e studentessa di scienze della comunicazione presso l’Università di Parma; il suo volto è stato scelto come elemento di connessione tra il territorio e il pubblico internazionale, offrendo un’immagine coerente con l’identità contemporanea del progetto.

Le riprese sono state realizzate al Therasia Resort di Vulcano, una location selezionata per la sua capacità di rappresentare l’idea di ospitalità eoliana e di inserirsi naturalmente nella narrazione visiva della campagna.

Come riportato su ‘La Repubblica’, Giulia Finocchiaro ha dichiarato: “è stata una grande emozione. Estateolie non è solo una guida: è un progetto editoriale e digitale che seleziona e racconta il meglio delle Isole Eolie con uno sguardo contemporaneo e mettendo in primo piano esperienze, luoghi e strutture che rappresentano l’identità del nostro arcipelago”.

L’iniziativa ha messo in evidenza anche l’importanza del lavoro di produzione e montaggio, pensato per un maxi schermo e per un pubblico in costante movimento. Ogni inquadratura è stata studiata per risultare efficace in pochi istanti, mantenendo equilibrio tra estetica e chiarezza del messaggio.