Irina Shayk spiazza tutti: vacanza in Cilento per la top model

Irina Shayk in vacanza in Cilento sorprende con una tappa a Trentinara, dove scopre il fascino dell'entroterra campano e della cucina locale

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Per la sua vacanza in Campania, Irina Shayk ha scelto il volto più raccolto del Cilento: Trentinara, piccolo borgo dell’entroterra salernitano dove la top model ha trascorso una serata all’insegna del relax.

Perché Irina Shayk ha scelto il Cilento

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, Irina Shayk, che si trovava in Campania, ha raggiunto Trentinara, comune cilentano in provincia di Salerno; nel dettaglio, la modella ha scelto per la serata la Vigna di Tredaniele, azienda del territorio dove è stata accolta dal titolare Gianni Daniele e ha avuto modo di conoscere più da vicino alcune produzioni locali.

La scelta di Shayk si distingue soprattutto per la destinazione, lontana dai luoghi campani che ricorrono più spesso nelle cronache estive dedicate ai personaggi famosi, perché mentre Capri e la Costiera Amalfitana continuavano a ospitare celebrità internazionali, la modella ha preferito raggiungere un piccolo centro dell’entroterra cilentano e trascorrere la serata in una realtà agricola legata al territorio.

Shayk era accompagnata da alcuni amici legati, secondo il racconto del titolare ripreso dalla stampa, al mondo della moda e della musica; la cena è stata curata dallo chef Ivan Russo, che dopo esperienze professionali nell’alta ristorazione ha scelto di lavorare a Trentinara.

Durante la cena ha assaggiato diverse preparazioni legate alla tradizione campana, tra cui la parmigiana, le melanzane «mbuttunate» e l’acquasale; tra i piatti serviti figuravano anche un carpaccio di pomodoro e un risotto preparato con il tartufo coltivato dall’azienda, e ad accompagnare la serata è stato anche Joseffi, vino prodotto dalla cantina della tenuta.

Quali tappe ha fatto Irina Shayk in Cilento

La visita di Irina Shayk si è concentrata soprattutto alla Vigna di Tredaniele, a Trentinara, dove la modella ha trascorso parte della serata anche nel Wine Garden della tenuta, uno spazio botanico legato alle coltivazioni dell’azienda e immerso nel paesaggio rurale del Cilento. Gianni Daniele ha raccontato alla stampa che Shayk avrebbe apprezzato in modo particolare l’atmosfera del luogo e i prodotti serviti durante la cena.

È proprio Trentinara, piccolo borgo dell’entroterra salernitano, a restituire il senso più particolare di questa tappa campana, perché la visita si è svolta lontano dalle mete costiere più frequentate dai personaggi internazionali e dentro un contesto legato alla terra, alle coltivazioni locali e alla dimensione raccolta e più tradizionale del paese.

Le informazioni diffuse finora non indicano altre tappe precise compiute dalla modella nel Cilento, mentre è documentata la serata trascorsa nella tenuta e l’incontro con Gianni Daniele, con il quale Shayk si è lasciata fotografare. Trentinara resta quindi il centro di questa parentesi campana, diventata in poche ore una delle curiosità più raccontate dalla stampa nazionale.

La presenza di Irina Shayk arriva in un’estate in cui la Campania continua a essere scelta da numerose personalità dello spettacolo e dell’imprenditoria internazionale, ma questa volta il racconto si sposta dalla costa verso l’entroterra, tra le colline del Salernitano e un borgo che conserva un rapporto stretto con il proprio paesaggio; per una sera, il nome di Trentinara si è così intrecciato a quello di una delle top model più conosciute al mondo.