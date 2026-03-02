Ireland Week a Milano e non solo, cosa fare gratis a San Patrizio

L'Italia si colora di verde con l'Ireland Week 2026: pioggia di appuntamenti gratuiti tra Milano, Roma e Genova per la settimana di San Patrizio

L’Italia si colora di verde dall’8 al 17 marzo 2026 per l’Ireland Week, la settimana che porta l’Irlanda nelle nostre città con più di cinquanta appuntamenti gratuiti.

Ireland Week 2026 in Italia: gli appuntamenti a Milano

Una delle più grandi novità della nuova edizione dell’Ireland Week è sicuramente il battello che naviga lungo il Naviglio: oltre a essere dedicato all’Irlanda, ogni sera offrirà musica irlandese dal vivo, insieme all’aperitivo a base dei sapori che arrivano direttamente dall’isola di smeraldo.

Il programma di Milano è ricco di appuntamenti: un’altra esperienza inedita è quella del Bike Food Tour, in collaborazione con il marchio milanese di biciclette Rossignoli. Un nutrito gruppo di bici verdi partirà dal negozio dell’azienda in corso Garibaldi per una pedalata amatoriale con tappe scandite da momenti di degustazione di specialità irlandese presso gli irish pub della città.

Dal 9 al 13 marzo va in scena la rassegna cinematografica all’Anteo Palazzo del Cinema con cinque film in lingua originale, tutti a tema Irlanda: ‘Dragon Trainer’, ‘A Big Bold Beautiful Journey’, ‘Dance First’, ‘Four Mothers’ e ‘Sunphlowers”. Dal 13 al 15 marzo, invece, l’Irlanda sarà presente alla Fiera del consumo etico e degli stili di vista sostenibili, con esperienze di turiamo outdoor e percorsi per il trekking lungo sentieri selvaggi e incontaminati.

Non poteva mancare lo sport nel lungo elenco di appuntamenti dell’Ireland Week: l’8 marzo parte il circuito Golf in Ireland in collaborazione con Acentro GolfVacanze che prevede 10 gare tra marzo e aprile presso il Golf Club Rovedine, aperto a tutti i giocatori appassionati. Il 13 marzo, invece, è previsto un Open Day al Golf Club Rovedine con lezioni gratuite di introduzione al golf per chi vuole cimentarsi con questa disciplina sportiva. E il 14 marzo, presso l’A.S. Rugby di Milano a Segrate, si potrà assistere a un match di calcio gaelico.

Ricchissimo, naturalmente, il programma musicale, a partire dall’evento Spirit of Ireland, tre giorni all’insegna di musica dal vivo, piatti tipici irlandesi e danza tradizionale a cura dell’associazione Gens d’Ys allo Spirit de Milan, con gran finale nella serata di San Patrizio.

Tutti gli eventi a Roma e Genova

L’Ireland Week coinvolge anche altre città in giro per l’Italia, come Roma, dove l’Ambasciata d’Irlanda nella Capitale ha presentato un ricco programma di eventi, a cominciare dalla Céilí dance di venerdì 13 marzo presso l’Irish College, una serata di danze tradizionali aperta anche ai principianti.

Nella giornata di sabato 14 marzo 2026 sarà possibile andare alla scoperta dello sport nazionale irlandese con l’open day dei Giochi Gaelici, organizzato in collaborazione con Rome Hibernia GAA Club in Piazza di Siena, dalle 11.00 alle 12.30. Lo stesso giorno è in programma anche l’iniziativa intitolata “Green the City” per la pulizia di Villa Borghese, con ritrovo presso la Case del Cinema, Largo Marcello Mastroianni.

A Genova andrà in scena uno spin-off dell’evento di Milano, promosso da parte di MOG Mercato Orientale Genova, la piazza gastronomica e culturale coperta al centro del mercato più antico del Capoluogo ligure. Dal 14 al 17 marzo, un palinsesto diffuso porta mostre, tradizioni e linguaggi contemporanei della cultura irlandese, attraverso musica, approfondimenti culturali e momenti di socialità.