Disposte misure di sicurezza straordinarie sugli oltre 28mila obiettivi sensibili in Italia per via del conflitto bellico in Medio Oriente: quali sono

In Italia ci sono più di 28.000 obiettivi sensibili tra quelli riconducibili ai Paesi coinvolti nel conflitto in Medio Oriente: è quanto emerso dal Comitato Nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, andato in scena con i vertici delle forze di Polizia e dell’intelligence e presieduto al Viminale dal Ministro dell’Intero Matteo Piantedosi.

Al centro dell’incontro l’aggiornamento delle misure di sicurezza su tutto il territorio nazionale, con un’attenzione particolare riguardo alle attività di prevenzione e di controllo, con il rafforzamento immediato dei dispositivi di vigilanza.

Iran, quali sono gli obiettivi sensibili in Italia

Alla luce delle recenti notizie di cronaca circa il conflitto in Medio Oriente, sono state rafforzate le misure di sicurezza sugli obiettivi ritenuti sensibili in Italia: sedi diplomatiche, consolati, strutture religiose, centri culturali e strutture operative di pronto intervento sparse su tutto il territorio nazionale. La vigilanza è stata rafforzata anche nelle basi americane del nostro Paese.

Per quanto riguarda Roma, già dalla mattinata del 28 febbraio, è stata innalzata l’attenzione su tutte le manifestazioni e sugli obiettivi sensibili della Capitale: occhi puntati in modo particolare sulle sedi delle ambasciate e nell’area del Ghetto situata nel Centro Storico di Roma, in una zona delimitata da via Arenula, via dei Falegnami, via de’ Funari, via della Tribuna di Campitelli, via del Portico d’Ottavia e Lungotevere de’ Cenci.

Sul fronte Milano si è espresso il sindaco Giuseppe Sala, parlando del clima di preoccupazione che attraversa la comunità iraniana del Capoluogo della Lombardia, con oltre 30.000 persone: “La situazione è delicata, è inutile dirlo, per cui dobbiamo porre attenzione – le parole del primo cittadino riportate da ‘SkyTg24’ – ne stiamo parlando col Prefetto”.

Grande attenzione anche a Napoli, dove il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto il rafforzamento delle misure di vigilanza e il controllo presso i siti ritenuti sensibili. L’organismo è stato convocato d’urgenza dal Prefetto Michele di Bari per esaminare “i diversi profili connessi all’attuale contesto internazionale”. Il rafforzamento delle misure di sicurezza ha come obiettivo quello di “garantire un costante presidio del territorio” e “prevenire eventuali criticità”.

Le basi Usa e le altre zone

Le misure straordinarie di sicurezza riguardano, ovviamente, anche le diverse basi americane che si trovano sul territorio italiano: a poche ore di distanza dall’attacco all’Iran, sono state adottate dalla base di Aviano, in provincia di Pordenone, un nodo strategico per le operazioni in Europa e nell’area del Mediterraneo, sotto stretta sorveglianza su coordinamento della Prefettura.

In seguito alla riunione straordinaria del Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo, il Prefetto di Pordenone Michele Lastella ha attivato i servizi di osservazione e monitoraggio con la mappatura dei siti a rischio, coinvolgendo anche i Comuni limitrofi.

Attenzione massima anche sulla sicurezza che riguarda le basi americane vicentine, Ederle e Del Din e tutte le installazioni Usa sul territorio dei Colli Berici. In quella determinata zona del Veneto, tra l’altro, ci sono circa 4.000 militari e 9.000 tra familiari e cittadini statunitensi.

Vigilanza rafforzata sugli obiettivi sensibili presenti in Toscana e in modo particolare nel territorio di Pisa e provincia: il livello di allerta è stato innalzato con presidi fissi e intensificazione della vigilanza dinamica.