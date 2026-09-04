Al Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona), l'ippopotama Camilla, considerata la più anziana d'Europa, ha dato alla luce il suo 15esimo figlio

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Una nascita eccezionale ha sorpreso lo staff del Parco Natura Viva di Bussolengo, in provincia di Verona. Camilla, considerata l’ippopotama più anziana d’Europa, è diventata nuovamente mamma all’età di 55 anni. Già raggiungere quest’età è un traguardo eccezionale per la sua specie, che è reso ancora più particolare dall’arrivo del piccolo.

L’ippopotama Camilla ha dato alla luce un altro figlio

Si chiama Camilla, ha quasi 55 anni e vive al Parco Natura Viva di Bussolengo da mezzo secolo. È lei l’ippopotama più anziana d’Europa che, nell’estate del 2026, ha sorpreso tutti dando alla luce il suo quindicesimo figlio. Il piccolo è, inoltre, il primo ippopotamo nato in Italia negli ultimi cinque anni. Il parto risale quindi alla metà di agosto ed è avvenuto dopo circa otto mesi di gravidanza. Camilla ha partorito autonomamente direttamente nell’acqua. Nei primi tre giorni successivi alla nascita non avrebbe praticamente lasciato il laghetto, aspettando che il piccolo diventasse abbastanza forte da poterla seguire anche sulla terraferma.

Su ‘Ansa’ si legge il racconto dell’evento da parte di Camillo Sandri, direttore zoologico del Parco Natura Viva: “Camilla è arrivata al Parco Natura Viva nel 1976, appena 3 anni dopo l’apertura del primo safari”. Da allora l’animale è diventato una presenza storica della struttura. “È con noi da cinquant’anni, ha seguito tutta l’evoluzione del parco dai primi anni della sua apertura ai giorni nostri e le abbiamo visto allevare già 14 piccoli”, ha aggiunto il direttore. Ma proprio l’età di Camilla rendeva decisamente inattesa una nuova gravidanza: “A questa età, che è già oltre l’aspettativa di vita di un ippopotamo, nessuno avrebbe mai pensato che fosse addirittura ancora in grado di riprodursi.”

Non è peraltro la prima volta che Camilla sorprende tutti. Nel giugno del 2021 aveva dato alla luce il suo quattordicesimo figlio, quando era già considerata l’ippopotama più anziana d’Europa e si pensava che la sua storia riproduttiva potesse essere ormai terminata. A dieci giorni dalla nascita il cucciolo di ippopotamo trascorre ancora gran parte delle giornate in acqua, dove viene allattato, ma ha già cominciato a muovere i primi passi sulla terraferma seguendo la madre. Per il momento lo staff mantiene la massima prudenza e nessuno può avvicinarsi al cucciolo, né dentro né fuori dall’acqua

Il Parco Natura Viva di Bussolengo

La nascita del piccolo di Camilla riporta l’attenzione anche sul Parco Natura Viva, struttura zoologica che si trova a Bussolengo, in provincia di Verona, non lontano dal Lago di Garda. La storia del parco comincia negli anni Sessanta grazie ad Alberto Avesani, che trasformò una parte della propria azienda agricola in un’area destinata agli animali. La struttura venne ufficialmente inaugurata il 21 giugno 1969. Nel 1973 arrivò un’importante novità con l’apertura del Safari, un percorso pensato per essere attraversato a bordo della propria automobile.

È proprio tre anni dopo quell’apertura, nel 1976, che Camilla arrivò a Bussolengo, diventando nel tempo uno degli animali simbolo della lunga storia del parco. La struttura continuò poi a crescere. Oggi il Parco Natura Viva di Bussolengo non si presenta soltanto come una destinazione per famiglie e appassionati di animali, ma come un moderno centro zoologico impegnato nella tutela delle specie minacciate. Qui, ad esempio, si trovano e si riproducono anche le cicogne nere classificate come “specie vulnerabile”.

Nel corso degli anni Natura Viva ha partecipato anche a programmi che hanno consentito di reintrodurre in natura animali nati in ambiente controllato, tra cui esemplari di bisonte europeo, avvoltoio grifone e ibis eremita. I visitatori possono seguire il percorso faunistico da esplorare a piedi oppure effettuare il safari con il proprio veicolo.