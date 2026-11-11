Le parole e frasi in italiano che l'iPhone evita di suggerirti

L'iPhone evita di suggerire migliaia di parole e frasi in italiano e una ricerca ha svelato un elenco che comprende anche espressioni davvero inaspettate

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Sembra incredibile, eppure l’iPhone evita di suggerire automaticamente migliaia di parole e frasi in italiano, alcune delle quali del tutto insospettabili! A rivelarlo è una recente ricerca che ha individuato un elenco di espressioni escluse dai suggerimenti della tastiera Apple, sollevando curiosità sui criteri utilizzati per selezionarle.

Perché l’iPhone non suggerisce alcune parole durante la scrittura

A individuare il meccanismo è stato Derik Kauffman, un ricercatore indipendente che ha approfondito il comportamento della tastiera di iOS dopo aver riscontrato alcune anomalie nella digitazione.

In particolare, aveva osservato che determinate combinazioni di parole risultavano difficili da comporre attraverso la scrittura a scorrimento, la funzione che permette di digitare senza sollevare il dito dallo schermo.

Per comprendere l’origine di queste differenze, Kauffman ha esaminato i dati del sistema operativo con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, tra cui Codex di OpenAI e Claude Code di Anthropic. L’indagine ha permesso di ricostruire un archivio contenente circa 100.000 parole ed espressioni in diverse lingue, selezionate per essere escluse, nella maggior parte dei casi, dai suggerimenti automatici! La scoperta, riportata da ‘Reuters’, ha ricevuto una conferma indipendente da un altro esperto di sicurezza informatica.

Il funzionamento di questa lista, definita gray list, riguarda soprattutto due strumenti della tastiera del cellulare. Il primo è il testo predittivo, che propone parole in base alle lettere già inserite, mentre il secondo è la digitazione a scorrimento, che in presenza di alcune espressioni può restituire risultati differenti da quelli desiderati. Gli utenti conservano comunque la possibilità di scrivere manualmente qualsiasi termine, anche quando il software tende a sostituirlo.

Interpellata dall’agenzia Reuters, Apple ha chiarito che la tastiera è progettata per limitare la comparsa di suggerimenti potenzialmente offensivi o inappropriati e ha inoltre precisato che le correzioni automatiche possono essere ignorate o modificate dall’utente, senza tuttavia fornire spiegazioni dettagliate sui criteri utilizzati per selezionare le singole voci.

Kauffman ha raccolto i risultati della ricerca sul sito Swipeblocked, dove è possibile consultare gli elenchi suddivisi per lingua. Le 4.513 espressioni inglesi pubblicate rappresentano soltanto una parte dell’archivio complessivo, il cui numero può variare anche in base alle diverse forme delle parole considerate.

Quali sono le parole escluse dalla tastiera dell’iPhone

La selezione comprende anche 11.021 voci italiane, secondo i dati riportati da

‘Open Online’, e interessa soprattutto espressioni offensive, riferimenti politici e formule associate a determinati stereotipi. Come si legge su ‘Open Online’, tra gli esempi figurano “Roma ladrona” e “Boia chi molla”, quest’ultimo storicamente legato al fascismo, che la tastiera evita di proporre attraverso il completamento automatico.

Altre esclusioni riguardano espressioni collegate a specifiche realtà territoriali o a pregiudizi nei confronti di alcune comunità; nell’archivio compaiono infatti “Sicilia mafia” e “napoletani colerosi”, oltre a “massaggiatore cinese” e al coro discriminatorio “Vesuvio lavali col fuoco”.

L’elenco si estende inoltre ad altri ambiti del linguaggio quotidiano, e tra le combinazioni individuate figurano “fumare una canna” e “strip club”, così come “scemo di guerra”.

La situazione cambia a seconda della lingua utilizzata, in inglese, per esempio, risultano presenti “dictator Trump” e “make America great again”, insieme a “Covid was a hoax”. Figurano inoltre espressioni apparentemente innocue come “Santa isn’t real”, equivalente a “Babbo Natale non esiste”, e “iMessage isn’t working”, che significa “iMessage non funziona”.

Anche gli elenchi relativi ad altri Paesi riflettono questioni particolarmente sensibili nei rispettivi contesti. Tra le espressioni segnalate si trovano riferimenti all’indipendenza di Taiwan in cinese e ai territori occupati in ebraico, mentre nella versione turca compare il genocidio armeno. Il francese include una formula relativa all’eccessiva immigrazione e lo spagnolo un’espressione che rivendica l’appartenenza di Gibilterra alla Spagna.

La ricerca ha quindi documentato un sistema di selezione che opera sulla tastiera dell’iPhone in più lingue e interessa categorie di espressioni molto diverse; Apple non ha reso pubblici i criteri adottati per ogni singola esclusione, mentre il ricercatore ha precisato che i dati recuperati potrebbero essere incompleti. Resta invece confermato che le parole presenti nell’archivio possono essere digitate normalmente, anche quando la tastiera evita di suggerirle.