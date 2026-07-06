Aerei a Malpensa invasi da zanzare, voli in ritardo: il caso

Milano Malpensa, un'invasione di zanzare ha creato disagi ai passeggeri di due voli: uno era diretto ad Alicante, in Spagna, e l'altro a Napoli

Invasione di zanzare all’aeroporto di Malpensa: la presenza degli insetti a bordo ha creato non pochi disagi ai passeggeri di due voli, uno diretto ad Alicante, in Spagna, e l’altro a Napoli, entrambi partiti e arrivati in ritardo a destinazione.

Invasione di zanzare a Malpensa: i disagi sul volo per Alicante

Come riportato da ‘Repubblica’, il passeggero che ha segnalato la vicenda dell’invasione di zanzare sul volo verso Alicante ha raccontato: “Dopo un primo ritardo, è stato effettuato regolarmente l’imbarco, ma una volta a bordo la cabina è stata invasa da un numero impressionante di zanzare. Con le porte dell’aereo ancora aperte, gli insetti hanno continuato a entrare per diversi minuti, rendendo la permanenza a bordo estremamente difficile”.

La presenza di decine e decine di insetti ha reso estremamente difficile la vita ai passeggeri a bordo, tra i quali c’era anche una ragazza che ha affermato di essere allergica alla puntura di zanzara, elemento che avrebbe potuto rendere la situazione ancora più complicata:

“Dopo circa mezz’ora è arrivata la decisione di far sbarcare tutti i passeggeri per motivi igienico-sanitari, perché una ragazza ha affermato di essere allergica alla puntura di zanzara – ha raccontato il passeggero – la situazione si sarebbe potuta trasformare in tragedia”.

Il volo per Alicante sarebbe dovuto partire alle 21.30 da Milano Malpensa, presente nella classifica dei migliori aeroporti d’Europa, per arrivare alle 23.40 in Spagna, ma l’invasione di zanzare ha portato a un sensibile slittamento: la reale partenza è avvenuta alle 00.35 dopo che la compagnia aerea è stata costretta a cambiare aereo per la presenza degli insetti a bordo. Il volo è poi arrivato finalmente a destinazione alle 2.11, provocando non pochi disagi ai passeggeri, nella maggior parte dei casi partiti per le vacanze estive in Costa Blanca.

Zanzare a bordo, cosa è successo sull’aereo diretto a Napoli

Diversi disagi anche per il volo diretto a Napoli, come raccontato da una passeggera bordo dell’aereo: “Siamo rimasti un’ora e mezza in cabina, poi hanno spento le luci per circa dieci minuti, tenendo l’aria condizionata accesa e le porte aperte per provare a fare andare via le zanzare. Alcune famiglie hanno preferito abbandonare l’aereo prima del decollo per via della situazione.

Quando il personale di bordo ha annunciato che avremmo cambiato aereo, ovviamente tutti si sono ribellati per non accumulare ulteriore ritardo. Ci hanno informato che avremmo atteso il parere dell’ingegnere dell’aereo e il via libera dell’azienda per poter ripartire. Alcune zanzare le abbiamo portate con noi a Napoli, con conseguenti punture”.

Anche per quanto riguarda l’aereo in direzione Napoli i passeggeri hanno dovuto fare i conti con un ritardo rispetto alla tabella di marcia: il decollo previsto per le 21.25 da Malpensa è avvenuto invece alle 23.20, con arrivo alle 00.48 nel Capoluogo della Campania.

Una testimonianza della disavventura sull’aereo diretto a Napoli è arrivata anche tramite il video postato sui social da un passeggero, con la seguente didascalia: “A Malpensa c’era l’invasione di zanzare, hanno dovuto spegnere tutte le luci e lasciarci al buio prima di partire per farle andare via, accumulando due ore di ritardo”.