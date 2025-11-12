"Intitolate il Teatro Ariston di Sanremo a Vessicchio": l'appello

Alla scomparsa di Peppe Vessicchio, in molti hanno chiesto di intitolare il Teatro Ariston di Sanremo alla memoria dello storico direttore d'orchestra

La scomparsa di Peppe Vessicchio ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica italiana: all’età di 69 anni se ne è andato il direttore d’orchestra e arrangiatore italiano diventato uno dei simboli di Sanremo.

Proprio per il legame del maestro con il Festival, alla notizia della morte di Vessicchio, in molti hanno chiesto di intitolare il Teatro Ariston alla sua memoria. Su Change.or è partita una raccolta firme, mentre sui social sono diversi gli utenti che hanno chiesto a gran voce l’intitolazione del teatro sanremese.

La petizione online per intitolare il Teatro Ariston di Sanremo a Vessicchio

Su Change.org è stata lanciata una petizione per intitolare il Teatro Ariston di Sanremo a Peppe Vessicchio. Nella petizione si legge: “Il Teatro Ariston di Sanremo, dove ha trascorso gran parte della sua carriera, è il luogo naturale per conservarne la memoria. È lì che il Maestro ha diretto, sorriso, emozionato, insegnato e, in fondo, vissuto. E per questo chiediamo che quel teatro simbolo della musica italiana nel mondo porti anche il suo nome”.

Alla famiglia Vacchino proprietaria del Teatro Ariston, al Comune di Sanremo e alla Rai, è stato chiesto di valutare un gesto commemorativo concreto, come l’intitolazione “Teatro Ariston – Peppe Vessicchio” oppure la dedica di una sala o del podio orchestrale come “Sala Peppe Vessicchio” o “Podio del Maestro”: viene definito come “un atto semplice, ma carico di significato”, perché “non è solo una questione di nomi: è un modo per dire che l’eleganza, la cultura e la gentilezza possono diventare eredità collettiva”.

Sempre su Change.org si legge: “Il Maestro Vessicchio ha partecipato a oltre metà delle edizioni di Sanremo dal 1990 a oggi, diventando parte integrante della sua identità. È stato tra i direttori più amati dal pubblico televisivo italiano, tanto che sui social l’espressione ‘Dov’è Vessicchio? è diventata un tormentone nazionale. È stato testimone e protagonista dell’evoluzione musicale italiana, promuovendo la cultura dell’armonia e il valore educativo della musica“.

Le proposte sui social

L’idea di intitolare il Teatro Ariston di Sanremo alla memoria di Peppe Vessicchio è iniziata a circolare sui vari social network appena si è sparsa la triste notizia della scomparsa del grande direttore d’orchestra. Sulla pagina Facebook ufficiale dell’Ariston, un utente ha scritto: “Intitolate il Teatro Ariston al Maestro Vessicchio lui è stato l’anima dell’orchestra per decenni”. Un altro ha commentato scrivendo: “Sarebbe una bella testimonianza di stima e affetto per quest’uomo così discreto e gentile”.

Nelle ultime ore c’è anche chi ha proposto un doppio omaggio, avanzando l’ipotesi di unire il nome di Vessicchio a quello di un altro grande personaggio scomparso di recente: Pippo Baudo, l’uomo che ha diretto 13 volte il Festival di Sanremo, record ancora imbattuto. “Baudo-Vessicchio sarebbe l’ideale – ha scritto un utente sui social – suona anche bene”.

Nel frattempo ai microfoni di ‘Adnkronos’, il proprietario dell’Ariston Walter Vacchino ha ricordato così Vessicchio: “Innanzitutto è mancato un amico, una persona che per 26 volte ha fatto parte del Festival. Questo è il momento dell’amarezza, ma soprattutto dell’affetto e del ricordo. Lo ricordo con estrema simpatia quando arrivò alla presentazione del mio libro ‘La scatola magica’, portando la sua inconfondibile ironia e il suo sorriso. Il suo ricordo è una carezza all’anima. Lo custodiremo nei nostri cuori, con un applauso che lo accompagni nel suo nuovo cammino”.