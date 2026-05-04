Intitolare ad Alex Zanardi l'Autodromo di Monza: la proposta

Nelle ore successive alla scomparsa di Alex Zanardi, è arrivata una proposta: intitolare l'Autodromo di Monza alla memoria del pilota bolognese

L’Italia piange Alex Zanardi, pilota e atleta paralimpico scomparso nella giornata di venerdì 1 maggio 2026. Nelle ore successive alla sua morte, sono arrivati messaggi di cordoglio da parte del mondo dello sport e anche della politica, insieme alla proposta di intitolargli l’Autodromo di Monza.

Autodromo di Monza intitolato a Zanardi: la proposta

La proposta di intitolare l’Autodromo di Monza alla memoria di Alex Zanardi è arrivata da parte di Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera: “Sarebbe bello se l’Italia dedicasse a questo campione l’autodromo di Monza – ha scritto Rampelli sulla sua pagina ufficiale di Facebook – a pista nella quale gareggiò più volte, come degno tributo a uno sportivo che ha dato tanto agli italiani prima e dopo il famigerato incidente che lo costrinse a reinventarsi come agonista

La scomparsa di Alex Zanardi ci addolora profondamente. Non tanto e non solo perché abbiamo perso un campione dello sport, ma perché abbiamo perso quell’esempio di coraggio e temperanza che la seconda parte della sua vita ci ha dato. Avrebbe potuto ritirarsi e rinchiudersi nel dolore, avrebbe potuto fare mille altre scelte. Ha preferito continuare a combattere dando la dimostrazione che la forza di volontà accompagnata alla disciplina è la risposta a tutte le parabole esistenziali”.

Il ricordo dell’Autodromo di Monza

E proprio l’Autodromo di Monza, nelle ore successive alla sua scomparsa, ha omaggiato Alex Zanardi attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ricordando le gesta del pilota e atelta paralimpico: “L’Autodromo Nazionale Monza si unisce al cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi. Il pilota bolognese ha legato il proprio nome anche al Tempio della Velocità, dove ha corso due edizioni del Gran Premio d’Italia di Formula 1: nel 1994 al volante della Lotus motorizzata Mugen Honda e nel 1999 con la Williams-Supertec.

La sua presenza a Monza non si è però limitata alla massima serie: Zanardi è stato protagonista anche in altre categorie, dalla Formula 3 nel GP Lotteria, al Superturismo, sino al Monza Rally Show, lasciando sempre il segno per talento e determinazione. Zanardi ha rappresentato un esempio straordinario di resilienza e forza d’animo. La sua capacità di affrontare e superare le avversità lo ha reso un simbolo universale di rinascita e coraggio, capace di ispirare intere generazioni ben oltre il mondo del motorsport“.

Morte Alex Zanardi, gli omaggi al pilota da Mattarella alla Formula 1

Sono stati diversi gli omaggi nei confronti di Alex Zanardi arrivati nelle ore successive alla sua scomparsa, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Come l’intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi – ha dichiarato il Capo dello Stato – sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Esprimo alla famiglia la vicinanza della Repubblica”.

Momenti di commozione e ricordo anche in Formula 1, dove i piloti, in occasione del Gran Premio di Miami, hanno posato osservato un minuto di silenzio per Zanardi, schierandosi sul traguardo prima del via della Sprint, mentre il tabellone sulla linea di partenza riportava l’immagine e il nome dell’ex pilota. Sulle monoposto di tutti i team di F1 nel weekend di gara che ha poi visto trionfare Kimi Antonelli, inoltre, è comparsa la scritta “Ciao Alex” in ricordo del campione scomparso il 1 maggio 2026.