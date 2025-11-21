Inflazione e prezzi: la classifica dei rincari al supermercato
Proseguono i rincari alimentari: stando ai dati sull’inflazione forniti dall’Istat, una famiglia media italiana spende 174 euro in più per fare la spesa rispetto all’anno scorso. L’Unione Nazionale Consumatori, servendosi dei dati dell’Istituto Nazionale di Statistica, ha stilato la classifica dei prodotti aumentati di più nel giro di dodici mesi.
Del quadro relativo ai rincari ha parlato Massimiliano Dona, presidente di Consumatori.it “L’inflazione è in calo, e la buona notizia è che rispetto a settembre si registra un -0,3%, ma non è così per i prezzi dei Prodotti alimentari e le bevande analcoliche che proseguono indisturbati la loro corsa – si legge su ‘Repubblica’ – a settembre erano scesi su base mensile dello 0,1%, facendo sperare in una inversione di rotta, a ottobre tornano a salire dello 0,1%. Insomma, non c’è tregua per la spesa più obbligata che ci sia”.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Torre Guaceto location de La Resurrezione di Cristo di Mel Gibson
-
Delfino davanti piazza San Marco a Venezia: avvistamento speciale
-
La classifica delle città più potenti al mondo: c'è anche Milano
-
Cos'è la Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma e la sua storia
-
Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso è stata avvistata una lince
-
Allarme pomodorini siciliani: cosa sta succedendo e rischi
-
Briatore difende Crazy Pizza: l'attacco agli italiani "sfigati"
-
Alcune cento lire valgono oltre 6500 euro: quali sono
-
Paolo Cevoli fa rinascere uno storico ristorante di Rimini