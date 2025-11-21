Inflazione e prezzi: la classifica dei rincari al supermercato

Proseguono i rincari alimentari: stando ai dati sull’inflazione forniti dall’Istat, una famiglia media italiana spende 174 euro in più per fare la spesa rispetto all’anno scorso. L’Unione Nazionale Consumatori, servendosi dei dati dell’Istituto Nazionale di Statistica, ha stilato la classifica dei prodotti aumentati di più nel giro di dodici mesi.

Del quadro relativo ai rincari ha parlato Massimiliano Dona, presidente di Consumatori.it “L’inflazione è in calo, e la buona notizia è che rispetto a settembre si registra un -0,3%, ma non è così per i prezzi dei Prodotti alimentari e le bevande analcoliche che proseguono indisturbati la loro corsa – si legge su ‘Repubblica’ – a settembre erano scesi su base mensile dello 0,1%, facendo sperare in una inversione di rotta, a ottobre tornano a salire dello 0,1%. Insomma, non c’è tregua per la spesa più obbligata che ci sia”.