Inflazione, le "nuove" città migliori e peggiori in Italia

L’Istat ha pubblicato il report dedicato all’inflazione tendenziale in Italia relativi al mese di giugno del 2026: i dati sono stati analizzati da parte dell’Unione Nazionale Consumatori che ha potuto così stilare la classifica delle migliori e peggiori città d’Italia, sulla base della spesa aggiuntiva annua di una famiglia media, vale a dire un nucleo familiare composto da quattro persone. Dall’analisi sono emerse anche le regioni più e meno care del nostro Paese.