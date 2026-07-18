Inflazione, le "nuove" città migliori e peggiori in Italia
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L’Istat ha pubblicato il report dedicato all’inflazione tendenziale in Italia relativi al mese di giugno del 2026: i dati sono stati analizzati da parte dell’Unione Nazionale Consumatori che ha potuto così stilare la classifica delle migliori e peggiori città d’Italia, sulla base della spesa aggiuntiva annua di una famiglia media, vale a dire un nucleo familiare composto da quattro persone. Dall’analisi sono emerse anche le regioni più e meno care del nostro Paese.
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