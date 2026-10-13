Indice della Criminalità 2026, città più e meno sicure d'Italia

Quali sono le città più e meno sicure del nostro Paese? A rivelarlo è la nuova edizione dell’Indice di Criminalità de ‘Il Sole 24 Ore’ basato sui dati del Viminale legati ai reati denunciati in Italia.

Dal report è emerso che nel giro di un anno sono diminuiti i reati denunciati a livello nazionale: nel 2025 sono stati 2,36 milioni, 42.242 in meno rispetto al 2024 (-18% su base annuale). I numeri sono scesi soprattutto grazie alla decrescita dei furti (-62.000) mentre altre tipologie di reato si segnalano in aumento, come le truffe e le frodi informatiche.

Sul sito ufficiale de ‘Il Sole 24 Ore’, riguardo i trend dei reati, si legge testualmente: “Il totale dei delitti segnalati all’autorità giudiziaria nel 2025 resta superiore al dato del 2019 (+2,4%), ma inferiore a quello del 2018; prosegue così la discesa dei reati che era in corso dal 2013 al 2019, e chiude con denunce che risultano comunque inferiori del 18,5% rispetto al 2013”.

A proposito della metodologia della ricerca, invece, si legge: “I dati fotografano i delitti segnalati all’autorità giudiziaria dalle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, DIA, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Guardia Costiera). Per elaborare le classifiche provinciali il numero di reati segnalati è stato rapportati alla popolazione residente (Istat al 1 gennaio 2026). Fa eccezione il bacino di utenza di Cagliari che corrisponde a quello della Prefettura, per cui è stata inclusa la popolazione residente nella provincia di Sud Sardegna. I dati relativi al primo semestre 2026 non sono consolidati”.