Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Indice Climatico 2026 in Italia, classifica delle migliori città

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Pubblicati i risultati dell’Indice climatico 2026, progetto a cura del ‘Corriere della Sera’ e ‘IlMeteo.it’: prendendo in esame 17 parametri, vengono indicate quali sono le città con il clima migliore nel nostro Paese. Buoni risultati per la fascia adriatica che riesce a contenere l’aumento delle temperature, al contrario delle zone di pianura.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI