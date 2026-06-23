Indice Climatico 2026 in Italia, classifica delle migliori città
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Pubblicati i risultati dell’Indice climatico 2026, progetto a cura del ‘Corriere della Sera’ e ‘IlMeteo.it’: prendendo in esame 17 parametri, vengono indicate quali sono le città con il clima migliore nel nostro Paese. Buoni risultati per la fascia adriatica che riesce a contenere l’aumento delle temperature, al contrario delle zone di pianura.
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