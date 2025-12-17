Inaugurata la stazione museo Colosseo della Metro C: le immagini

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

La città di Roma guadagna un nuovo museo, anzi due: si tratta delle stazioni metropolitane Colosseo – Fori Imperiali e Porta Metronia, appena inaugurate dopo anni di complessi lavori per la loro realizzazione. Entrambe fanno parte del progetto di ampliamento della linea C, che connette il quadrante sud-est della periferia con il centro storico della capitale. Sono due stazioni museo, dal momento che ospitano i numerosi reperti rinvenuti durante gli scavi. E ora sono finalmente aperte al pubblico.