Inaugurata la stazione museo Colosseo della Metro C: le immagini
di
La città di Roma guadagna un nuovo museo, anzi due: si tratta delle stazioni metropolitane Colosseo – Fori Imperiali e Porta Metronia, appena inaugurate dopo anni di complessi lavori per la loro realizzazione. Entrambe fanno parte del progetto di ampliamento della linea C, che connette il quadrante sud-est della periferia con il centro storico della capitale. Sono due stazioni museo, dal momento che ospitano i numerosi reperti rinvenuti durante gli scavi. E ora sono finalmente aperte al pubblico.
