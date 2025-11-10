La dimora romana dove il grande regista italiano Vittorio De Sica ha vissuto gli ultimi anni della sua vita è stata messa in vendita a un maxi prezzo

Il nome di Vittorio De Sica è sicuramente tra quelli che hanno segnato la storia del cinema italiano. De Sica è stato attore, sceneggiatore e regista di capolavori cinematografici con i quali ha raccontato l’Italia del dopoguerra conquistando anche il pubblico internazionale. I suoi capolavori, infatti, gli sono valsi diversi riconoscimenti e Premi Oscar. Ora la sua casa a Roma, nel quartiere Aventino, una delle zone più eleganti della capitale, è stata messa in vendita. Non si tratta, però, solo di una semplice residenza ma di una testimonianza della storia del cinema italiano.

La casa di Vittorio De Sica a Roma è in vendita

Si trova a Roma, in via Aventina, nel rione San Saba, la storica dimora dove Vittorio De Sica ha vissuto i suoi ultimi anni, ora ufficialmente messa in vendita. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, l’immobile si trova al primo piano di un palazzo d’epoca, a due passi dal Circo Massimo, e viene proposto dall’agenzia Battisti Home, specializzata in dimore d’autore e residenze storiche. ‘La Repubblica’ la descrive come “molto più di un semplice appartamento”: si tratta di una vera e propria casa-museo, un luogo intriso di storia e arte.

Una targa appesa all’esterno dell’edificio ricorda il grande regista italiano: “Vittorio De Sica, maestro e testimone del grande cinema italiano nel mondo”. L’abitazione misura 122 metri quadrati interni, a cui si aggiunge una splendida terrazza di circa 100 metri quadrati che corre lungo tutta la casa. Al suo interno sono presenti un ingresso, una cucina, un salone, un bagno, due camere da letto e due ripostigli. Il pavimento conserva ancora le mattonelle originali del Novecento. Ma sono proprio gli interni della dimora a conquistare.

Tutto, infatti, sembra rimasto come ai tempi in cui De Sica viveva lì insieme alla moglie, l’attrice spagnola Maria Mercader. Proprio tra queste mura il regista italiano avrebbe scritto sceneggiature poi diventate famose pellicole come Ieri, oggi, domani (1963) e Il giardino dei Finzi Contini (1970). Persino il figlio Manuel De Sica, compositore e musicista, avrebbe composto in quella casa alcune delle sue prime colonne sonore.

Il prezzo di vendita della casa romana di Vittorio De Sica

Come riporta anche il sito Immobiliare.it, l’attuale proprietà della casa valuterà eventuali offerte di richieste di acquisto che partano dalla cifra di 1 milione e 50 mila euro. Una cifra importante, ma in linea con il valore storico, architettonico e simbolico dell’immobile. Non si tratta infatti di una semplice abitazione nel centro di Roma, ma di una casa legata a uno dei più grandi registi italiani di tutti i tempi.

La proprietà è attualmente suddivisa in due unità indipendenti, ma mantiene il fascino originario. Si auspica, quindi, che la casa trovi presto un nuovo proprietario. Del resto, la speranza è che non resti a lungo sul mercato, come invece è accaduto per un altro gioiello di famiglia: la villa di Capri appartenuta a Christian De Sica, rimasta invenduta per anni.

La villa di Capri di Christian De Sica, anch’essa ricca di fascino e storia, è stata per molto tempo in vendita senza trovare acquirenti. Situata in posizione panoramica con vista sul Golfo di Napoli, faceva parte del portafoglio della Lionard Luxury Real Estate, società specializzata in immobili di lusso. L’annuncio risaliva ad aprile 2021 e solo dopo alcuni anni la dimora è stata finalmente acquistata.