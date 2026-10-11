In Valsesia puoi toccare il "mantello terrestre": il caso unico

In Valsesia c’è un caso unico perché affiorano rocce del mantello terrestre e grazie al progetto DIVE ora si potranno studiare i diversi strati.

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Per osservare una parte dell’interno della Terra non sarebbe più necessario immaginare un viaggio verso il centro del pianeta. In Valsesia, nel Piemonte settentrionale, affiorano rocce provenienti dal mantello terrestre, portate verso la superficie dai complessi processi geologici che hanno interessato la zona e contribuito alla formazione delle Alpi. È il risultato di una storia cominciata centinaia di milioni di anni fa, che ha trasformato questo territorio in un laboratorio di eccezionale interesse scientifico.

Perché in Valsesia si può toccare il mantello terrestre

La Terra è formata da strati con composizioni e proprietà differenti. Quello più esterno è la crosta, una sorta di involucro roccioso sul quale si trovano continenti e oceani. Immediatamente al di sotto comincia il mantello, che costituisce la parte più estesa del pianeta e arriva fino a una profondità di circa 2.900 chilometri. Il passaggio tra questi due strati non è normalmente visibile. Gli scienziati lo individuano studiando le onde sismiche, la cui velocità cambia quando attraversano materiali con proprietà differenti. Come spiega il ‘Corriere della Sera’, la Valsesia rappresenta, però, un caso particolare.

Il suo sottosuolo appartiene alla zona geologica Ivrea-Verbano, una fascia delle Alpi meridionali nella quale affiorano rocce provenienti dalle parti più profonde della crosta e dal mantello superiore. I processi che hanno portato alla nascita delle Alpi hanno sollevato questi materiali, rendendo accessibili rocce che altrove rimangono sepolte a decine di chilometri. Il fenomeno è il risultato di una trasformazione durata milioni di anni.

Nell’area compresa tra il Lago Maggiore e la Valsesia, quindi, si possono osservare rocce formatesi a profondità differenti e successivamente portate in superficie. La loro disposizione aiuta gli studiosi a ricostruire la struttura della crosta senza dover effettuare perforazioni di decine di chilometri. Uno dei luoghi più importanti della Valsesia per questi studi è Balmuccia, piccolo comune della provincia di Vercelli, attraversato dal fiume Sesia. Qui affiora la peridotite, una roccia caratteristica del mantello superiore. Dire che in Valsesia si può “toccare il mantello” è quindi corretto quando ci si riferisce a questi materiali portati in superficie dagli antichi processi geologici.

Il progetto DIVE e il nuovo pozzo scientifico in Valsesia

Come spiega sempre il ‘Corriere della Sera’, per studiare questa particolare conformazione geologica è nato DIVE, nome ricavato dall’espressione inglese Drilling the Ivrea-Verbano zonE. L’obiettivo è recuperare campioni dal sottosuolo e confrontarli con le informazioni ricavate dalle onde sismiche, così da comprendere meglio la struttura della crosta e il suo passaggio verso il mantello.

DIVE coinvolge università e istituti di diversi Paesi ed è sostenuto dall’International Continental Scientific Drilling Program, il programma internazionale dedicato alle perforazioni scientifiche sulla terraferma. La prima fase del progetto si è svolta tra il 2022 e il 2024 in Val d’Ossola, dove sono stati realizzati due pozzi scientifici. I campioni raccolti hanno permesso di analizzare direttamente diverse rocce della crosta continentale e di ottenere dati utili per programmare la fase successiva.

DIVE 2 è ancora in pianificazione e dovrebbe interessare il territorio della Valsesia, proprio nell’area di Balmuccia. Il progetto prevede una perforazione profonda finalizzata allo studio della transizione tra crosta e mantello. Da lì verranno poi raccolti dati sulle proprietà fisiche, sulla temperatura e sui fluidi presenti nel sottosuolo. I campioni permetteranno di analizzare le condizioni presenti alle diverse profondità e di ricostruire la successione delle rocce attraversate.