In attesa del divorzio da Francesco Totti, la conduttrice è già pronta a convolare a (nuove) nozze: ecco quando e dove Ilary Blasi sposerà Bastian Muller

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Sembra davvero tutto pronto – o quasi – per le seconde nozze di Ilary Blasi: la conduttrice, in attesa di divorzio dal suo ex Francesco Totti, sta già programmando il matrimonio con Bastian Muller. Così si dice tra i meglio informati, e addirittura pare siano già state scelte la data e la location della cerimonia, che dovrebbe tenersi nel 2026. A rivelarlo è Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter sempre super aggiornata sulle ultime novità del gossip. Scopriamo qualcosa in più.

La location delle nozze di Ilary Blasi

Ilary Blasi è davvero pronta a voltare pagina, lasciandosi alle spalle la turbolenta separazione da Francesco Totti, che tanto scalpore ha destato sulle pagine delle riviste di gossip. La conduttrice, che ormai da tre anni fa coppia fissa con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, ha intenzione di convolare a nozze senza perdere altro tempo. Sebbene i dettagli non siano ancora stati rivelati, le prime notizie hanno già iniziato a trapelare. In particolare, pare che Ilary abbia già scelto sia la data che la location del suo matrimonio con Muller.

Sulla data vige il massimo riserbo, anche perché tutto dipende da come procederà il divorzio con Totti: l’udienza è prevista per il 21 marzo, e se non sorgeranno altri problemi verrà finalmente apposta la firma che sancirà la fine ufficiale del matrimonio tra Ilary e Francesco. Secondo alcune indiscrezioni, la Blasi avrebbe scelto il 6 giugno 2026 come giorno per celebrare le sue nozze con Bastian Muller, senza quindi attendere troppo per ricominciare con una nuova vita, più discreta e lontana dai riflettori.

Per quanto riguarda la location, anche in questo caso si parla solamente di indiscrezioni. La conduttrice vorrebbe allontanarsi da Roma, alla quale sono inevitabilmente legati i ricordi del suo precedente matrimonio. Per celebrare il suo amore con Muller, avrebbe scelto Ischia: i meravigliosi panorami dell’isola, affacciata sul golfo di Napoli, offrono lo scenario ideale per suggellare questa romantica unione. Al momento, ovviamente, non sono trapelati altri dettagli su questo attesissimo matrimonio.

La location del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi nel 2005

Come abbiamo già detto, Ilary Blasi sembra volersi allontanare dalla Roma che tanto le ricorda il suo travolgente amore con Francesco Totti, che si è concluso in maniera decisamente ostile. Qui tutto ebbe inizio: il loro primo incontro, avvenuto in un pub della Capitale dove l’allora capitano della squadra giallorossa aveva giocato le sue carte migliori per conquistare la donna di cui era già innamorato. E poi la celebre dichiarazione d’amore allo stadio, durante il derby in cui Totti mostrò una maglia dedicata a Ilary, e ancora la proposta di matrimonio super romantica, in un ristorante pieno soltanto di petali di rosa.

Le nozze, celebrate in grande stile, vennero riprese in diretta e trasmesse su Sky: la cerimonia si svolse il 19 giugno 2005, nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, sul colle del Campidoglio. Il ricevimento, invece, si tenne presso il Castello di Tor Crescenza, nella zona di Grottarossa: la stessa location venne utilizzata per festeggiare i 40 anni di Francesco Totti. Insomma, Roma è senza dubbio troppo legata ai ricordi della prima vita di Ilary Blasi, e non sorprende che stavolta voglia iniziare in un luogo diverso, magari con meno riflettori puntati addosso alla sua storia d’amore.