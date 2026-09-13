Ilary Blasi ha deciso di risposarsi con il nuovo compagno Bastian Müller a Ravello e la reazione degli abitanti del borgo è diventata virale

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Ilary Blasi è pronta a cominciare un nuovo capitolo della propria vita accanto a Bastian Müller. La conduttrice romana, protagonista da anni della televisione italiana e delle cronache di costume, avrebbe scelto uno dei luoghi più affascinanti della Costiera Amalfitana per celebrare le nozze. A rubare la scena ai preparativi, però, è stata l’inaspettata reazione di una residente di Ravello che è diventata virale.

Ilary Blasi e le nozze a Ravello: il segmento in tv

Nata a Roma il 28 aprile 1981, Ilary Blasi ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo quando era ancora una bambina, partecipando a pubblicità e piccole produzioni cinematografiche. La vera popolarità è arrivata nei primi anni Duemila, prima con il ruolo di “letterina” a “Passaparola” e successivamente grazie alla conduzione di numerosi programmi televisivi. Nel corso della sua carriera è stata alla guida di trasmissioni e nel 2006 ha affiancato Giorgio Panariello e Victoria Cabello nella conduzione del Festival di Sanremo.

Dopo la rottura con Francesco Totti, Ilary Blasi ha iniziato una relazione con Bastian Müller, imprenditore tedesco conosciuto nel 2022, con il quale la presentatrice convolerà a nozze a breve. Per le nuove nozze la scelta è ricaduta su Ravello, comune della provincia di Salerno situato sulla Costiera Amalfitana. Il borgo sorge su una collina a oltre 350 metri di altitudine ed è conosciuto in tutto il mondo per i suoi panorami, i giardini, Villa Rufolo e Villa Cimbrone. Proprio l’arrivo di Ilary Blasi e Bastian Müller ha portato le telecamere di “La volta buona” nelle strade della località campana.

Durante la puntata del 9 settembre 2026, un inviato del programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo ha intervistato alcuni residenti per conoscere le loro impressioni sull’imminente matrimonio. Il momento più divertente si è verificato quando il giornalista ha fermato una signora e le ha domandato: “Lo sa che Ilary Blasi si sposa qui a Ravello?” La risposta è arrivata immediata: “E che me ne frega a me?” La donna ha quindi proseguito per la propria strada, mentre nello studio della trasmissione sono scoppiate le risate. La scena, ripresa e condivisa sui social, è diventata virale per la spontaneità della protagonista.

Cosa si sa sul matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller

Il matrimonio di Ilary con Bastian Müller è previsto per domenica 13 settembre 2026. Secondo le informazioni emerse nelle settimane precedenti all’evento, la coppia celebrerà un rito civile riservato, mentre il ricevimento si svolgerà a Villa Cimbrone. La cerimonia dovrebbe essere molto più intima rispetto alle prime nozze della conduttrice con Francesco Totti, seguite in diretta da milioni di telespettatori. Villa Cimbrone è una delle dimore storiche più celebri della Costiera Amalfitana.

Di origine medievale, è stata trasformata nel corso del tempo in un albergo di lusso circondato da giardini monumentali. Il suo punto più conosciuto è la Terrazza dell’Infinito, un belvedere affacciato sul Mediterraneo e sulla costa. Le informazioni circolate indicano infatti che il luogo esatto del rito civile sarebbe stato mantenuto riservato, mentre Villa Cimbrone ospiterebbe soprattutto i festeggiamenti.

Anche il numero degli ospiti non è stato svelato, ma è stato oggetto di indiscrezioni. Al fianco di Ilary sono attesi i figli Cristian, Chanel e Isabel, oltre alle sorelle Silvia e Melory. Per quanto riguarda i volti famosi, i nomi circolati restano nel campo del gossip e non è stata diffusa una lista ufficiale degli invitati.